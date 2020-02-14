Чемпіонат світу з біатлону 2020: Підгрушна фінішувала 4-ю, Семеренко – 11-а

14 лютого в італійському Антхольці продовжився чемпіонат світу з біатлону. У п'ятницю жінки пробігли спринт (7,5 кілометра). Перемогу здобула норвежка Марте Олсбю Ройселанд.

Результати спринту

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегія)

2. С’юзан Данклі (США)

3. Луціє Харватова (Чехія)

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4. Олена Підгрушна (Україна)

11. Віта Семеренко (Україна)

22. Юлія Джима (Україна)

36. Валентина Семеренко (Україна)

До теми: Чемпіонат світу з біатлону: Україна прикро втратила нагороду

Хід боротьби

Жіноча спринтерська гонка подарувала справжню інтригу. Причиною стали помилки біатлоністок на стрільбі. Зокрема, лідерка загального заліку Тіріль Екхофф не закрила аж 6 мішеней.

Провалила стрільбу Інґрід-Ландмарк Тандреволд (4), Лєна Хеккі (6), Жулія Сімон (4), Ганна Еберґ (3). Таким чином, біатлоністки, які краще стріляли, отримали реальний шанс поборотися за нагороди.

Найкраще відпрацювала Марте Олсбю Ройселанд. Один промах та чудова стрільба дозволили їй виграти золото чемпіонату світу.

Другою дещо несподівано стала американка С’юзан Данклі. Вона відпрацювала чисто на двох вогневих рубежах і виграла срібло.

Боротьба за бронзу велася між українкою Оленою Підгрушною та чешкою Луцією Харватовою. Попри промах на першій стрільбі Олена реально претендувала на нагороди.

Українка на останньому колі продемонструвала прекрасну швидкість, але все ж програла Харватовій 4 секунди.

Як гонку долали інші українки

Найкраще стріляла в гонці Віта Семеренко. Вона закрила всі 10 мішеней, але не втрутилася у боротьбу за нагороди через низьку швидкість – 11 сходинка.

Юлія Джима першою з українок вийшла на дистанцію. Вона на двох вогневих рубежах допустила дві помилки. Через 2 штрафні кола Юлія опинилася на 22-й сходинці.

Хороший час демонструвала Валентина Семеренко, яка чисто відпрацювала на "лежці". Однак два прикрих промахи на "стійці" не дозволили українці поборотися за нагороди – 36-е місце.