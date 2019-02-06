Біатлон: Через сильні морози в Канаді скоротили дистанцію гонок

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Через сильні морози в Канаді скоротили гонки
Через сильні морози в Канаді скоротили гонки / biathlonworld.com

Міжнародний союз біатлоністів прийняв рішення скоротити дистанцію індивідуальних гонок на етапі Кубка світу в Кенморі (Канада) через сильний мороз.

Довжина дистанції чоловічої "індивідуалки" складе 15 км замість 20, жіночої – 12,5 км замість 15, повідомляє NRK.

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За прогнозами синоптиків, температура в Кенморі в майбутні вихідні опуститься до мінус 30 градусів. За правилами IBU, не можна проводити старти при температурі нижче 20 градусів морозу.

Також плануються зміни в розкладі гонок етапу. Естафети перенесені на 8 лютого, мас-старти – на 9-е.

Зазначимо, що етап Кубка світу в Кенморі стартує у четвер, 7-го лютого. О 18.55 стартує чоловіча індивідуальна гонка, а о 23.05 – жіноча.

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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