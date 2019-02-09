Біатлон: чоловіча збірна України фінішувала сьомою в естафеті у Кенморі, жінки – 14-ті

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Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / biathlon.com.ua

У Кенморі відбулися чоловіча та жіноча естафетні гонки в рамках етапу Кубка світу з біатлону.

Збірна Норвегії перемогла в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу в канадському Кенморі, показавши найкращу стрільбу на дистанції з нулем промахів при використанні семи додаткових патронів. Другою фінішувала команда Франції, яка поступилася норвежцям з гандикапом в хвилину з лишком, а на третьому рядку фінішувала збірна Росії.

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Хороший результат в естафеті показала і збірна України, за яку бігли Артем Прима, Сергій Семенов, Тарас Лесюк і Дмитро Підручний.

Українці використовували дев'ять додаткових патронів, але все ж на третьому етапі Тарас Лесюк після другої стрільби пішов на додаткове коло. Відставання збірної України від шостими чехів склало всього лише 4.5 секунди, а від п'ятих австрійців – 5.8 секунд.

1. Норвегія (0+7) 1:16:36.7
2. Франція (0+8) +1:10.4
3. Росія (0+9) +1:48.4

7. Україна (1+9) +3:28.0

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У жінок перемогу святкувала збірна Німеччини. Німкені випередили норвежок на 30 секунд. Третє місце у команди Франції.

Збірна України провалила гонку. Українські біатлоністки показали 14 час. У складі нашої команди брали участь Юлія Журавок, Юлія Джима, Надія Бєлкіна і Яна Бондар.

Українки в цілому використовували 12 додаткових патронів і пробігли 3 штрафних кола.

1. Німеччина (1+12) 1:10:16,3
2. Норвегія (2+7) +30,2
3. Франція (0+12) +41,6

14. Україна (3+12) +6:09,3

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Теги: Спорт Юлія Журавок Юлія Джима Сергій Семенов Дмитро Підручний Артем Прима Олена Підгрушна Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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