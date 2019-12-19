Біатлон: Долль несподівано виграв спринт в Ансі, Підручний – 18-й

Німецький гонщик Бенедикт Долль несподівано виграв спринтерську гонку третього етапу Кубка світу з біатлону. В Ансі (Франція) Долль найшвидше подолав 10 кілометрів дистанції.

На двох вогневих рубежах німецький гонщик відстрілявся чисто й подолав дистанцію за 23 хвилини та 22 секунди.

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Benedikt Doll was fast and clean here in #ALGB19, so no wonder he took the lead at the finish! Will it be finally a first win for @skiverband? Find out on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/RZVZTph83x — IBU World Cup (@IBU_WC) 19 декабря 2019 г.

Друге місце посів норвежець Тар'єй Бьо. Він також відстрілявся на нуль, але програв Доллю понад 9 секунд. Третє місце посів француз Кентен Фійон-Має, який програв Бьо всього 2 секунди.

Лідер загального заліку Йоганнес Бьо допустив 2 промахи, які завадили йому поборотися за перемогу. Йоганнес фінішував четвертим.

Як виступили українці?

Найкраще гонку з українців подолав Дмитро Підручний. Дмитро здійснив по одному промаху на кожній стрільбі й фінішував 18-м.

Відмінно відстрілявся Антон Дудченко, закривши всі 10 мішеней. Проте досить низька швидкість не дозволили Антону поборотися за високі позиції – 31-а сходинка.

Артем Прима допустив 2 промахи на стійці й фінішував 34-м. Руслан Ткаленко помилився одного разу на лежці й завершив спринт 39-м.

Артем Тищенко також допустив тільки один промах – 69-а позиція.