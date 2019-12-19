Біатлон: Долль несподівано виграв спринт в Ансі, Підручний – 18-й
Німецький гонщик Бенедикт Долль несподівано виграв спринтерську гонку третього етапу Кубка світу з біатлону. В Ансі (Франція) Долль найшвидше подолав 10 кілометрів дистанції.
На двох вогневих рубежах німецький гонщик відстрілявся чисто й подолав дистанцію за 23 хвилини та 22 секунди.
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Друге місце посів норвежець Тар'єй Бьо. Він також відстрілявся на нуль, але програв Доллю понад 9 секунд. Третє місце посів француз Кентен Фійон-Має, який програв Бьо всього 2 секунди.
Лідер загального заліку Йоганнес Бьо допустив 2 промахи, які завадили йому поборотися за перемогу. Йоганнес фінішував четвертим.
Як виступили українці?
Найкраще гонку з українців подолав Дмитро Підручний. Дмитро здійснив по одному промаху на кожній стрільбі й фінішував 18-м.
Відмінно відстрілявся Антон Дудченко, закривши всі 10 мішеней. Проте досить низька швидкість не дозволили Антону поборотися за високі позиції – 31-а сходинка.
Артем Прима допустив 2 промахи на стійці й фінішував 34-м. Руслан Ткаленко помилився одного разу на лежці й завершив спринт 39-м.
Артем Тищенко також допустив тільки один промах – 69-а позиція.