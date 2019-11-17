Біатлон: дві українки фінішували в топ-10 на передсезонних змаганнях у Шушені

126 Читать новость на русском
Валентина Семеренко / Фото з відкритих джерел

У неділю, 17 листопада, в норвезькому Шушені в рамках Міжнародних передсезонних змагань біатлоністки пробігли гонку мас-старту.

Перемогу здобула Доротея Вірер. Італійка лідирувала по ходу всієї гонки і ідеально провела стрільбу. Слідом за нею фінішувала Деніз Херманн, німкеня зайшла на 1 коло штрафу. Бронза у норвежки Марте Олсбю-Ройселанд.

Читайте також: Віта Семеренко фінішувала четвертою у спринті в Шушені, Сергій Семенов – 23-й

Українські біатлоністки Валентина Семеренко та Дар’я Блашко увійшли до десятки найкращих за підсумками мас-старту.

Обидві українки бездоганно відпрацювали на вогневих рубежах і відстали від переможниці Вірер на 47,9 та 59,8 секунди відповідно.

Усього в гонці взяли участь 11 українок. Віта Семеренко і Юлія Джима пропустили гонку мас-старту.

1. Доротея Вірер (0 + 0 + 0 + 0) 35:49,4
2. Деніз Херрманн (0 + 0 + 0 + 1) +5,3
3. Марте Олсби Ройселанд (0 + 0 + 1 + 0) +8,2
...
7. Валя Семеренко (0 + 0 + 0 + 0) +47,9
8. Дар'я Блашко (0 + 0 + 0 + 0) +59,8
24. Анастасія Меркушина (0 + 1 + 0 + 1) +2:36,0
31. Олена Підгрушна (0 + 0 + 1 + 1) +3:13,5
33. Юлія Журавок (1 + 0 + 0 + 1) +3:22,8
35. Ольга Абрамова (1 + 1 + 0 + 0) +3:36,7
36. Катерина Бех (0 + 1 + 0 + 0) +3:37,3
37. Анна Кривонос (0 + 0 + 0 + 1) +3:38,7
43. Валерія Дмитренко (0 + 1 + 0 + 0) +4:43,1
57. Анна Коваленко (2 + 0 + 2 + 0) +6:01,5
DNF Надія Бєлкіна (0 + 1)

Принизлива поразка Росії та інші результати матчів кваліфікації Євро-2020 16 листопада: відео
сьогодні
4156
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Валентина Семеренко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
сьогодні 17:00 Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
Юрій Семенюк 1328
З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія, всі отримаєте прямо на полі, – російський коментатор
сьогодні 16:56 З нетерпінням чекаю матчу Україна – Росія, всі отримаєте прямо на полі, – російський коментатор
Вісент Луїс 447
Лень набрав 5 очок в матчі з "Кліпперс" – суперники здобули найбільшу перемогу в історії клубу
сьогодні 11:26 Лень набрав 5 очок в матчі з "Кліпперс" – суперники здобули найбільшу перемогу в історії клубу
Вісент Луїс 36
Принизлива поразка Росії та інші результати матчів кваліфікації Євро-2020 16 листопада: відео
сьогодні 10:38 Принизлива поразка Росії та інші результати матчів кваліфікації Євро-2020 16 листопада: відео
Юрій Семенюк 4155
Євро-2020: Німеччина, Нідерланди та ще 14 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
сьогодні 00:40 Євро-2020: Німеччина, Нідерланди та ще 14 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
Михайло Гема 6817
Новини
Більше новин
Залиште відгук