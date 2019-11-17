Біатлон: дві українки фінішували в топ-10 на передсезонних змаганнях у Шушені

У неділю, 17 листопада, в норвезькому Шушені в рамках Міжнародних передсезонних змагань біатлоністки пробігли гонку мас-старту.

Перемогу здобула Доротея Вірер. Італійка лідирувала по ходу всієї гонки і ідеально провела стрільбу. Слідом за нею фінішувала Деніз Херманн, німкеня зайшла на 1 коло штрафу. Бронза у норвежки Марте Олсбю-Ройселанд.

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Українські біатлоністки Валентина Семеренко та Дар’я Блашко увійшли до десятки найкращих за підсумками мас-старту.

Обидві українки бездоганно відпрацювали на вогневих рубежах і відстали від переможниці Вірер на 47,9 та 59,8 секунди відповідно.

Усього в гонці взяли участь 11 українок. Віта Семеренко і Юлія Джима пропустили гонку мас-старту.

1. Доротея Вірер (0 + 0 + 0 + 0) 35:49,4

2. Деніз Херрманн (0 + 0 + 0 + 1) +5,3

3. Марте Олсби Ройселанд (0 + 0 + 1 + 0) +8,2

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7. Валя Семеренко (0 + 0 + 0 + 0) +47,9

8. Дар'я Блашко (0 + 0 + 0 + 0) +59,8

24. Анастасія Меркушина (0 + 1 + 0 + 1) +2:36,0

31. Олена Підгрушна (0 + 0 + 1 + 1) +3:13,5

33. Юлія Журавок (1 + 0 + 0 + 1) +3:22,8

35. Ольга Абрамова (1 + 1 + 0 + 0) +3:36,7

36. Катерина Бех (0 + 1 + 0 + 0) +3:37,3

37. Анна Кривонос (0 + 0 + 0 + 1) +3:38,7

43. Валерія Дмитренко (0 + 1 + 0 + 0) +4:43,1

57. Анна Коваленко (2 + 0 + 2 + 0) +6:01,5

DNF Надія Бєлкіна (0 + 1)