Біатлон: дві українки фінішували в топ-10 на передсезонних змаганнях у Шушені
У неділю, 17 листопада, в норвезькому Шушені в рамках Міжнародних передсезонних змагань біатлоністки пробігли гонку мас-старту.
Перемогу здобула Доротея Вірер. Італійка лідирувала по ходу всієї гонки і ідеально провела стрільбу. Слідом за нею фінішувала Деніз Херманн, німкеня зайшла на 1 коло штрафу. Бронза у норвежки Марте Олсбю-Ройселанд.
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Українські біатлоністки Валентина Семеренко та Дар’я Блашко увійшли до десятки найкращих за підсумками мас-старту.
Обидві українки бездоганно відпрацювали на вогневих рубежах і відстали від переможниці Вірер на 47,9 та 59,8 секунди відповідно.
Усього в гонці взяли участь 11 українок. Віта Семеренко і Юлія Джима пропустили гонку мас-старту.
1. Доротея Вірер (0 + 0 + 0 + 0) 35:49,4
2. Деніз Херрманн (0 + 0 + 0 + 1) +5,3
3. Марте Олсби Ройселанд (0 + 0 + 1 + 0) +8,2
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7. Валя Семеренко (0 + 0 + 0 + 0) +47,9
8. Дар'я Блашко (0 + 0 + 0 + 0) +59,8
24. Анастасія Меркушина (0 + 1 + 0 + 1) +2:36,0
31. Олена Підгрушна (0 + 0 + 1 + 1) +3:13,5
33. Юлія Журавок (1 + 0 + 0 + 1) +3:22,8
35. Ольга Абрамова (1 + 1 + 0 + 0) +3:36,7
36. Катерина Бех (0 + 1 + 0 + 0) +3:37,3
37. Анна Кривонос (0 + 0 + 0 + 1) +3:38,7
43. Валерія Дмитренко (0 + 1 + 0 + 0) +4:43,1
57. Анна Коваленко (2 + 0 + 2 + 0) +6:01,5
DNF Надія Бєлкіна (0 + 1)