Біатлон: Еберґ виграла останню гонку перед чемпіонатом світу, Джима – за межами топ-20

У Поклюці (Словенія) завершився 6-й етап Кубка світу. Останньою гонкою етапу став жіночий мас-старт, який виграла шведка Ханна Еберґ.

Результати гонки

1. Ханна Еберґ (Швеція)

2. Ліза Віттоцці (Італія)

3. Анаїс Бескон (Франція)

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25. Юлія Джима (Україна)

До теми: Фійон-Майє виграв драматичний мас-старт у Поклюці, українці провалили гонку

Хід боротьби

За підсумками двох вогневих рубежів Ханна Еберґ та Марте Олсбю Ройселанд захопили лідерство. Навздогін їм кинулися Кайса Мякяряйнен і Ліза Віттоцці з відставанням майже у 7 секунд.

На першій стійці Еберґ, Олсбю та Мякяряйнен не закрили по мішені. Таким чином, лідерство перейшло до Віттоцці, яка відпрацювала чисто.

Ройселанд після штрафного кола програвала італійці всього 10 секунд.

На останній стрільбі найшвидше відпрацювали Еберґ та Віттоцці. Саме між шведкою та італійкою до фінішу точилася боротьба за перемогу.

We’ll have a great battle for the win on the final leg between @hannaaaoberg and @Fisiofficial Vittozzi, who leave 1.7 seconds apart! @FedFranceSki Bescond is currently third. Can she take another podium in in #POK20? You can still join us on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/LK9H0xhVdI — IBU World Cup (@IBU_WC) 26 января 2020 г.

Еберґ продемонструвала кращу швидкість і здобула перемогу. Віттоцці стала другою і вперше у цьому сезоні піднялася на подіум.

Третьою несподівано фінішувала Анаїс Бескон. Запорукою успіху француженки стала чудова стрільба – 20 точних пострілів.

Провалила мас-старт єдина представниця України Юлія Джима. Вона пробігла аж 3 кола штрафу й фінішувала 25-ю.

Після 6-го етапу Кубка світу біатлоністок чекає чемпіонат світу, який стартує 13 лютого в Антхольці (Італія).