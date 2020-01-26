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Біатлон: Еберґ виграла останню гонку перед чемпіонатом світу, Джима – за межами топ-20

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Юлія Джима / GETTY IMAGES

У Поклюці (Словенія) завершився 6-й етап Кубка світу. Останньою гонкою етапу став жіночий мас-старт, який виграла шведка Ханна Еберґ.

Результати гонки

1. Ханна Еберґ (Швеція)
2. Ліза Віттоцці (Італія)
3. Анаїс Бескон (Франція)
...
25. Юлія Джима (Україна)

До теми: Фійон-Майє виграв драматичний мас-старт у Поклюці, українці провалили гонку

Хід боротьби

За підсумками двох вогневих рубежів Ханна Еберґ та Марте Олсбю Ройселанд захопили лідерство. Навздогін їм кинулися Кайса Мякяряйнен і Ліза Віттоцці з відставанням майже у 7 секунд.

На першій стійці Еберґ, Олсбю та Мякяряйнен не закрили по мішені. Таким чином, лідерство перейшло до Віттоцці, яка відпрацювала чисто.

Ройселанд після штрафного кола програвала італійці всього 10 секунд.

На останній стрільбі найшвидше відпрацювали Еберґ та Віттоцці. Саме між шведкою та італійкою до фінішу точилася боротьба за перемогу.

Еберґ продемонструвала кращу швидкість і здобула перемогу. Віттоцці стала другою і вперше у цьому сезоні піднялася на подіум.

Третьою несподівано фінішувала Анаїс Бескон. Запорукою успіху француженки стала чудова стрільба – 20 точних пострілів.

Провалила мас-старт єдина представниця України Юлія Джима. Вона пробігла аж 3 кола штрафу й фінішувала 25-ю.

Після 6-го етапу Кубка світу біатлоністок чекає чемпіонат світу, який стартує 13 лютого в Антхольці (Італія).

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту Юлія Джима
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