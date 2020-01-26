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Біатлон: Фійон-Майє виграв драматичний мас-старт у Поклюці, українці провалили гонку

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Мас-старт: результат / twitter.com/quentinfillon

У Поклюці відбувся чоловічий мас-старт у рамках 6-го етапу Кубка світу. Несподівано впевнену перемогу здобув француз Кантен Фійон-Майє.

Результати гонки

1. Фійон-Майє (Франція)
2. Бенедикт Долль (Німеччина)
3. Йоганнес Бьо (Норвегія)
4. Ветле-С’ястад Крістіансен (Норвегія)
5. Мартен Фуркад (Франція)
...
28. Дмитро Підручний (Україна)
29. Артем Прима (Україна)

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Боротьба за нагороди

На першому вогневому рубежі аж 18 біатлоністів відстрілялися чисто. Таким чином, перевага лідера над 20-м біатлоністом складала близько 10 секунд.

Дещо розподіл сил змінився після другої "лежки". Французи Фуркад і Фійон-Майє та норвежці Дале й Крістіансен відпрацювали чисто та пішли у невеликий відрив.

Ще більше розподіл сил змінився після першої "стійки". Йоганнес Бьо та Крістіансен відпрацювали чисто й захопили лідерство у гонці. Фуркад відкотився на 5-е місце й програвав норвежцям 20 секунд.

Але інтрига закрутилася після останньої стрільби. Бьо та Крістіансен синхронно пішли на коло штрафу й лідерство захопив Фійон-Майє. Фуркад після виходу зі стадіону програвав земляку 7 секунд.

Переваги у 17 секунд вистачило Фійону-Майє, щоб впевнено виграти мас-старт.

Несподівано другу сходинку здобув німець Бенедикт Долль. Бронзу у Мартена Фуркада вирвав Йоганнес Бьо. Француз фінішував тільки 5-м. 

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Як виступили українці

У мас-старті Україну представляли тільки Дмитро Підручний та Артем Прима. На жаль, українці не поборолися за нагороди.

Дмитро Підручний через помилки на вогневих рубежах пробіг 3 штрафні кола та фінішував 28-м.

Не кращу стрільбу продемонстрував Артем Прима – чотири промахи. Прима фінішував 29-м.

Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
сьогодні
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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний Артем Прима
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