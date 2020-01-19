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Біатлон: Фуркад у блискучому стилі виграв персьют, українець Прима – 11-й

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Мартен Фуркад / AFP

У німецькому Рупольдингу завершився 5 етап Кубка світу з біатлону. Останньою гонкою стала чоловіча гонка переслідування.

Впевнену перемогу в гонці переслідування здобув француз Мартен Фуркад. Другим став Кантен Фійон-Майє, а бронза у Ветле-С'ястада Крістіансена.

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Хід гонки

Першим у персьюті завдяки перемозі у спринті стартував Мартен Фуркад. Услід за ним йшов Кантен Фійон-Майє, який у спринті програв земляку 3 секунди.

Обидва французи вдало подолали дві стрільби лежачи й пішли у відрив. За ними послідувала група відразу з трьох біатлоністів з відставанням у понад 20 секунд.

На першій "стійці" Фуркад "скинув" Кантена з хвоста, відстрілявшись на нуль. Фійон-Майє побіг на штрафне коло. Таким чином, відрив Фуркада збільшився до 24 секунд.

Ще більшим відрив Фуркада став після останньої стрільби, де Мартен знову відпрацював на нуль.

Це дозволило французу спокійно виграти третю поспіль гонку в Рупольдингу. Окрім спринту та персьюту, Фуркад став переможцем естафети.

Срібло гонки переслідування здобув Кантен Фійон-Майє.

Боротьба за третю сходинку до останніх метрів дистанції точилася між Ветле-С'ястадом Крістіансеном та Сімоном Дестьйо.

У підсумку її на фініші виграв Крістіансен та не дозволив, щоб на подіумі були всі французи.

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Як виступили українці

Українські біатлоністи не змогли поборотися за нагороди, хоча стартували з хороших позицій. Зокрема, Артем Прима розпочав гонку 8-м, а Дмитро Підручний – 10-м.

Найкращий результат продемонстрував Артем Прима. Він пробіг два штрафні кола та посів 11-у сходинку. 

Хорошу стрільбу продемонстрував Антон Дудченко – тільки один промах. На жаль, Антон програв конкурентам у швидкості, тому фінішував 29-м. 

Сергій Семенов, стартувавши 40-м, не закрив дві мішені й фінішував 38-м. Провалив гонку лідер збірної України Дмитро Підручний.

Дмитро "настріляв" аж 7 промахів, тому скотився із 10-ї позиції на 58-у та знявся з гонки.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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