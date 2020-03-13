Біатлон: Геррманн перемогла у спринті і виграла Кришталевий глобус, Семеренко – 14-а

Жіночою спринтерською гонкою продовжився останній етап Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті. 13 березня золоту нагороду виграла німкеня Деніз Геррманн. України не змогли поборотися за нагороди.

Результат гонки

1. Деніз Геррманн (Німеччина)

2. Франциска Пройсс (Німеччина)

3. Тіріль Екхофф (Норвегія)

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14. Валентина Семеренко (Україна)

30. Віта Семеренко

32. Анастасія Меркушина

53. Юлія Джма

57. Олена Підгрушна

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Боротьба за медалі

Німецька біатлоністка Деніз Геррманн виграла другий поспіль спринт у сезоні. Після перемоги в Нове-Мєсто німкені не було рівних і в Контіолахті.

Геррманн допустила тільки один промах і компенсувала 150 штрафних метрів неймовірною швидкістю. Деніз найшвидше подолала дистанцію та здобула золото.

Окрім того, що Геррманн виграла гонку, вона також здобула малий Кришталевий глобус у заліку спринтерських гонок.

Друге місце на подіумі посіла ще одна німкеня – Франциска Пройсс. Вона, як і Геррманн, допустила один промах, але продемонструвала нижчу швидкість. Пройсс програла землячці 20 секунд.

Третю сходинку посіла представниця Норвегії Тіріль Екхофф. Вона допустила 2 промахи й програла Геррманн 32 секунди.

Невдача українок

Українські біатлоністки, на жаль, не змогли поборотися за високі місця. Це особливо прикро у контексті боротьби в Кубку націй з Росією за 5-у сходинку. Українки програють боротьбу і навряд чи зможуть потрапити у топ-5.

Найкращий час у спринті з українок продемонструвала Валентина Семеренко. До останньої стрільби українка претендувала потрапити у топ-10. Однак промах та додаткові 150 метрів опустили Валентину на 14-у позицію.

Віта Семеренко з двома промахами фінішувала 30-ю. Анастасія Меркушина теж не закрила дві мішені й продемонструвала 32-й час.

У гонку переслідування попри невдалий результат пробилися Юлія Джима та Олена Підгрушна. Джима фінішувала 53-ю, а Підгрушна – 57-ю.

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