Біатлон: хто з українців бігтиме гонку-переслідування на останньому етапі Кубка світу

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Біатлон: хто з українців бігтиме гонку-переслідування на останньому етапі Кубка світу

Сьогодні, 23 березня, в норвезькому Холменколлені пройдуть гонки переслідування у жінок і чоловіків в рамках дев'ятого – заключного етапу Кубку світу з біатлону.

Першими на трасу вийдуть жінки. Їх гонка розпочнеться о 16:00. Представлятимуть Україну одразу чотири біатлоністки: Віта Семеренко (+1:29), Яна Бондар (+1:58), Валя Семеренко (+2:08) та Анастасія Меркушина (+2:10).

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Натомість у гонці-переслідування у чоловіків буде лише двоє українців – Дмитро Підручний (+1:35) та Артем Прима (+1:59). Їх гонка запланована на 18:15.

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Теги: Спорт Новини біатлону Анастасія Меркушина Віта Семеренко Валентина Семеренко Дмитро Підручний Артем Прима
Джерело: 24 Канал
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