Жахлива стрільба Прими позбавила Україну нагород на чемпіонаті Європи, Швеція здобула золото

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Артем Прима
Артем Прима

Збірна Швеції з біатлону зуміла здобути срібну нагороду в змішаній естафеті на чемпіонаті Європи у Білорусі.

Збірній Швеції, Білорусі, Німеччини та Росії на останньому етапі вирішували, хто в якій послідовності розміститься на подіумі. Найбільше постарався Себастьян Самуельссон, який здобув для Швеції золото.

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На срібло напрацювала збірна Німеччини. Бронза в активі господарів змагань – білорусів, які залишили позаду росіян.

Українська команда посіла сьоме місце. За Україну першою гонку розпочала Анастасія Меркушена. Біатлоністка першою прийшла на стрільбу, де використала один запасний патрон. На другій стрільбі Анастасія відстрілялася чисто, що дозволило їй передати естафету в групі лідерів.

Віта Семеренко впевнено подолала два вогневі рубежі й передала естафету Сергію Семенову другою. Семенов на двох вогневих рубежах використав два запасні патрони. Зважаючи на ці дві помилки та досить слабку швидкість Семенов передав естафету Артему Примі тільки п'ятим. 

Артем Прима серйозно відстав від групи лідерів. Кепськими справи України стали після першої стрільби, де Артем заробив коло штрафу. Наступну стрільбу Прима подолав більш впевнено й виборов для України сьоме місце.

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Теги: Спорт Новини біатлону Анастасія Меркушина Віта Семеренко Сергій Семенов Артем Прима
Джерело: 24 Канал
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