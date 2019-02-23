Меркушина фінішувала 8-ю у спринті на чемпіонаті Європи, золото у шведки Брорссон

Шведська біатлоністка Мона Брорссон здобула золото на чемпіонаті Європи з біатлону в Білорусі. 28-річна Брорссон виграла спринтерську гонку в Раубічах.

Мона чисто пройшла два вогневі рубежі й подолала дистанцію за 19 хвилин 37 секунд. Друге місце посіла росіянка Катерина Юрлова-Перхт. Вона, допустивши один промах, програла шведці 37 секунд.

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На подіум заскочила інша шведка – Ханна Еберг. Вона нещодавно стала чемпіонкою Європи й додала до своєї колекції бронзу. Еберг двічі помилилася на стрільбі, але компенсувала це хорошою швидкістю.



На жаль не вдалося зачепитися за подіум представницям України. Найкращою виявилася Анастасія Меркушина. 24-річна біатлоністка з одним промахом на лежці фінішувала восьмою. Віта Семеренко, яка стартувала 58-ю, один раз не влучила під час стрільби стоячи, що завадило їй потрапити в топ-10. Віта посіла 17-е місце.

На 24 місці завершила спринт Надія Бєлкіна. Вона допустила тільки один промах, але поступилася суперницям у швидкості. Поряд фінішували Валентина Семеренко та Юлія Журавок. Перша допустила один промах й посіла 31-е місце. Журавок, яка на тижні стала срібною призеркою чемпіонату Європи, з одним промахом – 32-а.

Найгіршою з українок виявилася Яна Бондар. 28-річна біатлоністка настріляла 5 промахів і фінішувала 62-ю.

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