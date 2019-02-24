Четверо українських біатлоністок фінішували в топ-20 на чемпіонаті Європи
Росіянка Катерина Юрлова-Перхт зуміла виграти гонку переслідування на чемпіонаті Європи в Білорусі. Ця гонка стала останньою в рамках чемпіонату Європи.
Росіянка чисто подолала три вогневі рубежі й тільки на останньому "заробила" одне коло штрафу. Проте перевага Катерини над суперницями була надзвичайно велика, тому вона спокійно добігла до фінішу першою.
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Несподівано друге місце здобула білоруска Ірина Кривко. З одним колом штрафу вона відстала від росіянки на 37 секунд. Третє місце в боротьбі з австрійкою Дунею Здоуц здобула німкеня Надін Горхлер.
Найкращою з українок виявилася Анастасія Меркушина, яка з трьома колами штрафу фінішувала восьмою. На 12 місці завершила гонку Валентина Семеренко, яка також настріляла три кола штрафу. Віта Семеренко з тією ж кількістю помилок завершила гонку переслідування на 16 місці. Надія Бєлкіна з двома промахами – 19-а.
Зазначимо, що в активі України на чемпіонаті Європи тільки одна нагорода. Юлія Журавок здобула срібло в індивідуальній гонці.