Четверо українських біатлоністок фінішували в топ-20 на чемпіонаті Європи

Росіянка Катерина Юрлова-Перхт зуміла виграти гонку переслідування на чемпіонаті Європи в Білорусі. Ця гонка стала останньою в рамках чемпіонату Європи.

Росіянка чисто подолала три вогневі рубежі й тільки на останньому "заробила" одне коло штрафу. Проте перевага Катерини над суперницями була надзвичайно велика, тому вона спокійно добігла до фінішу першою.

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Несподівано друге місце здобула білоруска Ірина Кривко. З одним колом штрафу вона відстала від росіянки на 37 секунд. Третє місце в боротьбі з австрійкою Дунею Здоуц здобула німкеня Надін Горхлер.

The last competition of the #OECH19 has finished -- with a victory for Ekaterina Yurlova-Percht!



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Найкращою з українок виявилася Анастасія Меркушина, яка з трьома колами штрафу фінішувала восьмою. На 12 місці завершила гонку Валентина Семеренко, яка також настріляла три кола штрафу. Віта Семеренко з тією ж кількістю помилок завершила гонку переслідування на 16 місці. Надія Бєлкіна з двома промахами – 19-а.

Зазначимо, що в активі України на чемпіонаті Європи тільки одна нагорода. Юлія Журавок здобула срібло в індивідуальній гонці.

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