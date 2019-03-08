Кузьміна виграла спринт Чемпіонату світу з біатлону, українки за межами топ-20

Російська біатлоністка Анастасія Кузьміна, яка представляє Словаччину, виграла спринтерську гонку на Чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.

Кузьміна допустила тільки один промах під час стрільби лежачи й компенсувала цю помилку прекрасною швидкістю. Анастасія подолала гонку за 22 хвилини й 17 секунд.

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After a miss in the prone, Anastasiya Kuzmina really found her groove and the Slovak could be on track to win her first ever World Championship title! #2019ostersund



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На другому місці фінішувала Інгрід-Ланнмарк Тандреволл. Представниця Норвегії чисто подолала два вогневі рубежі, але програла Кузьміній майже 10 секунд.

Третє місце здобула німкеня Лаура Дальмаєр. Вона, як Тандреволл, чисто відстрілялася й програла Кузьміній 12,6 секунди.

Українські біатлоністки не змогли потрапити в топ-20. Найкраще з українок стріляла Анастасія Меркушина, яка допустила тільки один промах на стрільбі стоячи. Меркушина фінішувала 28-ю – найкращий результат серед українок.

Валентина Семеренко стартувала першою в цій гонці. Українка продемонструвала достатньо хорошу швидкість, однак два промахи під час стрільби лежачи не дозволили їй претендувати на високе місце. Валентина – 29-а.

Два промахи на стійці сплутали плани на гонку Юлії Джимі. Українка програла переможниці понад дві хвилини й фінішувала 54-ю. Найгірше з представниць України стріляла Віта Семеренко, яка допустила по два промахи на кожній стрільбі. Через це Віта фінішувала тільки на 76 позиції.