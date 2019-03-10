Німкеня Херрманн сенсаційно виграла персьют на Чемпіонаті світу, Меркушина – 15-а

У шведському Естерсунді завершився жіночий персьют у рамках Чемпіонату світу. Українські біатлоністки не змогли зачепитися за високі місця, в той час як перемогу несподівано здобула німкеня Деніз Херрманн.

До останньої стрільби лідирувала Мона Брорссон, однак шведка не закрила аж чотири мішені під час "стійки". Цим скористалася Херрманн, яка чисто відстрілялася й впевнено виграла гонку.

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It's a career defining moment, women's pursuit title remains in as @skiverband Herrmann took it in #2019Ostersund pic.twitter.com/7yIIs6GXOX — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 марта 2019 г.

Боротьбу за друге місце відчайдушно вели німкеня Лаура Дальмаєр і норвежка Тіріль Екгофф. На фініші остання виявилася швидшою і здобула друге місце, а Дальмаєр задовольнилася бронзою.

Анастасія Меркушина, яка стартувала 28-ю, зуміла покращити свою позицію. Українка з чотирма колами штрафу фінішувала 15-ю – найкращий результат серед українок.

Валентина Семеренко стартувала 29-ю, однак, "настрілявши" аж 6 кіл штрафу? скотилася на 38 місце. Юлія Джима знялася з гонки.

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