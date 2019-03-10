Німкеня Херрманн сенсаційно виграла персьют на Чемпіонаті світу, Меркушина – 15-а

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Деніз Херрманн
Деніз Херрманн / twitter.com/NordicBetNO

У шведському Естерсунді завершився жіночий персьют у рамках Чемпіонату світу. Українські біатлоністки не змогли зачепитися за високі місця, в той час як перемогу несподівано здобула німкеня Деніз Херрманн.

До останньої стрільби лідирувала Мона Брорссон, однак шведка не закрила аж чотири мішені під час "стійки". Цим скористалася Херрманн, яка чисто відстрілялася й впевнено виграла гонку.

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Боротьбу за друге місце відчайдушно вели німкеня Лаура Дальмаєр і норвежка Тіріль Екгофф. На фініші остання виявилася швидшою і здобула друге місце, а Дальмаєр задовольнилася бронзою.

Анастасія Меркушина, яка стартувала 28-ю, зуміла покращити свою позицію. Українка з чотирма колами штрафу фінішувала 15-ю – найкращий результат серед українок.

Валентина Семеренко стартувала 29-ю, однак, "настрілявши" аж 6 кіл штрафу? скотилася на 38 місце. Юлія Джима знялася з гонки.

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Теги: Анастасія Меркушина Валентина Семеренко Юлія Джима Новини Спорту Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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