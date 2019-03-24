Еберг виграла мас-старт у Норвегії, Вірер дістався Великий кришталевий глобус

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Ханна Еберг
Ханна Еберг / twitter.com/SR_Nyheter

У норвезькому Холменколлені завершився жіночий мас-старт останнього етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу здобула шведська біатлоністка Ханна Еберг.

Еберг, допустивши тільки два промахи на чотирьох вогневих рубежах, подолала дистанцію за майже 36 хвилин. 

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Друге місце посіла господарка змагань Тіріль Екгофф. Норвежка з трьома промахами програла Еберг понад 1 секунду. Трійку лідерів замкнула американка Клер Еган. Вона з одним промахом відстала від Еберг на 10 секунд.

Українські біатлоністки в мас-старті не бігли.

За результатами цієї гонки Великий кришталевий глобус таки вдалося здобути італійці Доротеї Вірер, яка фінішувала 11-ю.

Другою в загальному заліку виявилася Ліза Віттоцці, яка програла своїй землячці всього 22 бали. Третє місце в Анастасії Кузьміної. До слова, Віттоцці та Кузьміна виграли Малі кришталеві глобуси.

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Теги: Спорт Новини біатлону Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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