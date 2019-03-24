Еберг виграла мас-старт у Норвегії, Вірер дістався Великий кришталевий глобус
У норвезькому Холменколлені завершився жіночий мас-старт останнього етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу здобула шведська біатлоністка Ханна Еберг.
Еберг, допустивши тільки два промахи на чотирьох вогневих рубежах, подолала дистанцію за майже 36 хвилин.
Читайте також: Брати Бьо виграли гонку переслідування, Підручний потрапив у топ-30
Друге місце посіла господарка змагань Тіріль Екгофф. Норвежка з трьома промахами програла Еберг понад 1 секунду. Трійку лідерів замкнула американка Клер Еган. Вона з одним промахом відстала від Еберг на 10 секунд.
Українські біатлоністки в мас-старті не бігли.
За результатами цієї гонки Великий кришталевий глобус таки вдалося здобути італійці Доротеї Вірер, яка фінішувала 11-ю.
Другою в загальному заліку виявилася Ліза Віттоцці, яка програла своїй землячці всього 22 бали. Третє місце в Анастасії Кузьміної. До слова, Віттоцці та Кузьміна виграли Малі кришталеві глобуси.