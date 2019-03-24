Еберг виграла мас-старт у Норвегії, Вірер дістався Великий кришталевий глобус

У норвезькому Холменколлені завершився жіночий мас-старт останнього етапу Кубка світу з біатлону. Перемогу здобула шведська біатлоністка Ханна Еберг.

Еберг, допустивши тільки два промахи на чотирьох вогневих рубежах, подолала дистанцію за майже 36 хвилин.

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Друге місце посіла господарка змагань Тіріль Екгофф. Норвежка з трьома промахами програла Еберг понад 1 секунду. Трійку лідерів замкнула американка Клер Еган. Вона з одним промахом відстала від Еберг на 10 секунд.

Your podium of the final women's race of this winter: @hannaaaoberg, @TirilEckhoff and -- welcome to the podium for the first time -- @BiathleteEgan! #HOL19



You can rewatch the women's mass start on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/RkqhhhJjxU — IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.

Look at it closely, this is the last time you'll see a results sheet on the women's side for a while! This is how the women's mass start ended here in #HOL19



You can rewatch the entire race on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/sJsJ3GWx3n — IBU World Cup (@IBU_WC) 24 марта 2019 г.

Українські біатлоністки в мас-старті не бігли.

За результатами цієї гонки Великий кришталевий глобус таки вдалося здобути італійці Доротеї Вірер, яка фінішувала 11-ю.

Другою в загальному заліку виявилася Ліза Віттоцці, яка програла своїй землячці всього 22 бали. Третє місце в Анастасії Кузьміної. До слова, Віттоцці та Кузьміна виграли Малі кришталеві глобуси.

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