Біатлон: Підручний потрапив у топ-20 на чемпіонаті Європи у спринті, переміг Тар'єй Бьо
В білоруських Раубічах чоловічою спринтерською гонкою продовжився чемпіонат Європи-2019 з біатлону.
Перемогу в гонці здобув норвежець Тар'єй Бьо, який допустив один промах, однак завдяки високій швидкості проходження дистанції зумів показати найкращий результат.
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Другим фінішував швед Єспер Нелін, який жодного разу не помилився на вогневих рубежах, але програв Бьо-старшому 10,6 секунди. Трійку найсильніших замкнув росіянин Дмитро Малишко. Як і Нелін, він відзначився "чистою" стрільбою, але поступився ходом більше 30 секунд.
В українській збірній найкращим вже за традицією став Дмитро Підручний, який чудово розпочав гонку, і після першого вогневого рубежу був серед лідерів. Але два промахи в стійці позбавили Дмитра шансів на медалі. В результаті Підручний – 18-й, відставши від призової трійки всього на півхвилини.
Серед інших українців – у Прими 26-й, у Ткаленка 33-тя позиція, а Семенов показав 41-ий час на фініші. Тищенко зупинився буквально за крок від гонки переслідування, програвши 60 місцю 0,4 секунди, а Лесюку пробитися в персьют багато в чому завадили проблеми з гвинтівкою, які виникли на стрільбі лежачи.
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О 13:00 на старт спринту вийдуть жінки, в неділю чемпіонат Європи завершать гонки переслідування.
1. Тар'єй Бьо (1+0) 21:40,1
2. Єспер Нелін (0+0) +10,6
3. Дмитро Малишко (0+0) +35,2
…
18. Дмитро Підручний (0+2) +1:04,2
26. Артем Прима (1+1) +1:19,4
33. Руслан Ткаленко (1+1) +1:30,1
41. Сергій Семенов (0+1) +1:37,8
61. Артем Тищенко (0+2) +2:07,7
90. Тарас Лесюк (2+1) +3:23,5