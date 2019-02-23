Біатлон: Підручний потрапив у топ-20 на чемпіонаті Європи у спринті, переміг Тар'єй Бьо

В білоруських Раубічах чоловічою спринтерською гонкою продовжився чемпіонат Європи-2019 з біатлону.

Перемогу в гонці здобув норвежець Тар'єй Бьо, який допустив один промах, однак завдяки високій швидкості проходження дистанції зумів показати найкращий результат.

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Другим фінішував швед Єспер Нелін, який жодного разу не помилився на вогневих рубежах, але програв Бьо-старшому 10,6 секунди. Трійку найсильніших замкнув росіянин Дмитро Малишко. Як і Нелін, він відзначився "чистою" стрільбою, але поступився ходом більше 30 секунд.

В українській збірній найкращим вже за традицією став Дмитро Підручний, який чудово розпочав гонку, і після першого вогневого рубежу був серед лідерів. Але два промахи в стійці позбавили Дмитра шансів на медалі. В результаті Підручний – 18-й, відставши від призової трійки всього на півхвилини.

Серед інших українців – у Прими 26-й, у Ткаленка 33-тя позиція, а Семенов показав 41-ий час на фініші. Тищенко зупинився буквально за крок від гонки переслідування, програвши 60 місцю 0,4 секунди, а Лесюку пробитися в персьют багато в чому завадили проблеми з гвинтівкою, які виникли на стрільбі лежачи.

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О 13:00 на старт спринту вийдуть жінки, в неділю чемпіонат Європи завершать гонки переслідування.

1. Тар'єй Бьо (1+0) 21:40,1

2. Єспер Нелін (0+0) +10,6

3. Дмитро Малишко (0+0) +35,2

…

18. Дмитро Підручний (0+2) +1:04,2

26. Артем Прима (1+1) +1:19,4

33. Руслан Ткаленко (1+1) +1:30,1

41. Сергій Семенов (0+1) +1:37,8

61. Артем Тищенко (0+2) +2:07,7

90. Тарас Лесюк (2+1) +3:23,5

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