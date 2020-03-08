Біатлон: Підручному не вистачило 3 секунд, щоб виграти нагороду в мас-старті

У чеському Нове-Мєсто завершився 7-й етап Кубка світу з біатлону. У чоловічому мас-старті перемогу здобув норвежець Йоганнес Бьо. Українець Дмитро Підручний продемонстрував четвертий час.

Результати мас-старту

1. Йоганнес Бьо (Норвегія)

2. Емільєн Жаклен (Франція)

3. Арнд Пайффер (Німеччина)

4. Дмитро Підручний (Україна)

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11. Артем Прима (Україна)

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Хід гонки

Після першої стрільби гонщики трималися у тісній групі. Зокрема, аж 19 біатлоністів відпрацювали чисто на вогневому рубежі. Серед них були Дмитро Підручний та Артем Прима.

На другій стрільби невелика група біатлоністів, у якій був українець Прима, дещо наростила перевагу. Зокрема, різниця між першим та десятим місцем уже складала понад 20 секунд.

Ще більше боротьба за нагороди загострилася після першої "стійки". У лідерах гонки опинилися Емільєн Жаклен, Домінік Віндіш та Арнд Пайффер.

У топ-5 несподівано піднявся Підручний, який швидко та влучно відстрілявся. Натомість декілька позицій втратив Прима, який пробіг 2 штрафних кола.

На вирішальній четвертій стрільбі серед лідерів чисто відпрацювали тільки Жаклен та Бьо, які й повели боротьбу за перемогу.

Норвежець втік від француза та здобув золоту нагороду. Жаклен задовольнився сріблом.

Запекла боротьби точилася за бронзову нагороду. Її вели німець Арнд Пайффер, українець Підручний та норвежець Ерленн Б'єнтеґор.

На останніх метрах дистанції Пайффер пішов в атаку та здобув бронзу. Підручний та Б'єнтеґор фінішували з однаковим часом, однак четверту сходинку віддали українцю.