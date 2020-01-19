24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Біатлон: Семеренко фінішувала у топ-10 завдяки неймовірному прориву, Екхофф знову перемогла

285 Читать новость на русском
Віта Семеренко / GETTY IMAGES

У німецькому Рупольдингу відбулася жіноча гонка переслідування у рамках 5 етапу Кубка світу. Перемогу в гонці здобула норвезька біатлоністка Тіріль Екхофф.

Норвежка Екхофф на 40 секунд випередила Пауліну Фіалкову та оформила "золотий дубль" у Рупольдингу. Чешка Фіалкова, яка стала другою, виграла боротьбу у шведки Ханни Еберґ, яка фінішувала третьою.

Читайте також: Підгрушна покинула збірну України після провальної естафети в Рупольдингу

Хід боротьби за перемогу

Тіріль Екхофф перемогла у спринті, тому стартувала першою у мас-старті. Її перевага на старті гонки складала 30 секунд над найближчою переслідувачкою Ханною Еберґ.

Після двох вогневих рубежів норвежка зберегла лідерство, адже відстрілялася на нуль. Еберґ та італійка Доротея Вірер відпрацювали чисто на першій "лежці", але синхронно пішли на коло штрафу після другої.

Цим скористалася Пауліна Фіалкова, яка закрила всі мішені на другій "лежці". Відрив Екхофф після другої стрільби збільшився майже до хвилини.

Після першої "стійки" Фіалкова та Еберґ скоротили відставання від Екхофф до 34 секунд, оскільки Тіріль "заробила" коло штрафу.

Однак на останній стрільбі норвежка швидко закрила всі мішені і з традиційною посмішкою переможниці покинула стадіон першою. Тіріль виграла всі гонки в Рупольдингу, включно з жіночою естафетою.

Боротьба за другу сходинку розгорнулася між Еберґ та Фіалковою. У підсумку друге місце здобула Фіалкова. Третьою стала Еберґ.

Це важливо: Збірна Україна втратила медаль естафети в Рупольдингу, Норвегія знову перемогла

Виступ українок

Найкраще з українок виступила Віта Семеренко, яка стартувала 34-ю. Віті вдався неймовірний прорив завдяки відмінній стрільбі – 20 точних пострілів.

Завдяки хорошій стрільбі та швидкості Віта фінішувала 8-ю.

Найгірший стартовий номер був у Валентини Семеренко, яка розпочинала гонку переслідування 59-ю. Але їй також вдався неймовірний прорив.

Валентина пробігла одне коло штрафу й фінішувала на 18-й сходинці.

Найкращу стартову позицію з українок мала Юлія Джима. Вона стартувала 29-ю, але не скористалася своїм становищем.

На "лежці" Джима "заробила" 2 штрафні кола. Ще 5 штрафних кіл Джима подолала після двох вогневих рубежів стоячи. Це відкинуло Юлію на останні позиції, тому вона знялася з гонки.

Водохреща: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
сьогодні
17568
Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:55 Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
Юрій Семенюк 4824
сьогодні 10:14 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 1216
сьогодні 08:25 Як МакГрегор відправив Серроне в нокаут за 40 секунд – відео всього бою
Ігор Саджениця 20308
18 січня 15:34 Українські спортсмени, які підіграють російській пропаганді: антирейтинг
Леонід Остальцев 4342
18 січня 12:28 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 3691
Новини
Більше новин
Залиште відгук