Біатлон: Семеренко фінішувала у топ-10 завдяки неймовірному прориву, Екхофф знову перемогла

У німецькому Рупольдингу відбулася жіноча гонка переслідування у рамках 5 етапу Кубка світу. Перемогу в гонці здобула норвезька біатлоністка Тіріль Екхофф.

Норвежка Екхофф на 40 секунд випередила Пауліну Фіалкову та оформила "золотий дубль" у Рупольдингу. Чешка Фіалкова, яка стала другою, виграла боротьбу у шведки Ханни Еберґ, яка фінішувала третьою.

Читайте також: Підгрушна покинула збірну України після провальної естафети в Рупольдингу

Хід боротьби за перемогу

Тіріль Екхофф перемогла у спринті, тому стартувала першою у мас-старті. Її перевага на старті гонки складала 30 секунд над найближчою переслідувачкою Ханною Еберґ.

Після двох вогневих рубежів норвежка зберегла лідерство, адже відстрілялася на нуль. Еберґ та італійка Доротея Вірер відпрацювали чисто на першій "лежці", але синхронно пішли на коло штрафу після другої.

Цим скористалася Пауліна Фіалкова, яка закрила всі мішені на другій "лежці". Відрив Екхофф після другої стрільби збільшився майже до хвилини.

Після першої "стійки" Фіалкова та Еберґ скоротили відставання від Екхофф до 34 секунд, оскільки Тіріль "заробила" коло штрафу.

Однак на останній стрільбі норвежка швидко закрила всі мішені і з традиційною посмішкою переможниці покинула стадіон першою. Тіріль виграла всі гонки в Рупольдингу, включно з жіночою естафетою.

Боротьба за другу сходинку розгорнулася між Еберґ та Фіалковою. У підсумку друге місце здобула Фіалкова. Третьою стала Еберґ.

Це важливо: Збірна Україна втратила медаль естафети в Рупольдингу, Норвегія знову перемогла

Виступ українок

Найкраще з українок виступила Віта Семеренко, яка стартувала 34-ю. Віті вдався неймовірний прорив завдяки відмінній стрільбі – 20 точних пострілів.

Завдяки хорошій стрільбі та швидкості Віта фінішувала 8-ю.

Найгірший стартовий номер був у Валентини Семеренко, яка розпочинала гонку переслідування 59-ю. Але їй також вдався неймовірний прорив.

Валентина пробігла одне коло штрафу й фінішувала на 18-й сходинці.

Найкращу стартову позицію з українок мала Юлія Джима. Вона стартувала 29-ю, але не скористалася своїм становищем.

На "лежці" Джима "заробила" 2 штрафні кола. Ще 5 штрафних кіл Джима подолала після двох вогневих рубежів стоячи. Це відкинуло Юлію на останні позиції, тому вона знялася з гонки.