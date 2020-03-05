Біатлон: Семеренко прикро втратила нагороду в Нове-Мєсто, перемога Херрманн

У чеському Нове-Мєсто стартував 7-й етап Кубка світу з біатлону. Перемогу у жіночому спринті здобула німкеня Деніз Херрманн.

Результати гонки

1. Деніз Херрманн (Німеччина)

2. Анаїс Бескон (Франція)

3. Маркета Давидова (Чехія)

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12. Валентина Семеренко (Україна)

21. Анастасія Меркушина

31. Юлія Джима

43. Віта Семеренко

49. Олена Підгрушна

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Хід гонки

Запорукою успіху Херрманн стала відмінна стрільба. Німецька біатлоністка відстрілялася чисто, тому не залишила шансів суперницям. Як відомо, Деніз є однією з найкращих біатлоністок по швидкості бігу.

Друге місце посіла француженка Анаїс Бескон, яка також продемонструвала ідеальну стрільбу. Втім, Бескон ходом програла німкені понад 25 секунд.

Третьою у жіночому спринті стала господарка змагань Маркета Давидова. З одним промахом чешка програла Херрманн майже хвилину.

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Серед українок найкраще спринт подолала Валентина Семеренко. З одним промахом Валентина фінішувала 12-ю.

Перед останньою стрільбою Валентина претендувала на подіум, однак штрафне коло завадило Семеренко поборотися за бронзову нагороду.

Знову стабільно провела гонку Анастасія Меркушина. 25-річна українка допустила тільки один промах і фінішувала 21-ю.

Два промахи на стрільбі завадили поборотися за високі позиції і Юлії Джимі, яка продемонструвала 32-й час.

Хороший хід демонструвала Віта Семеренко. Українка підійшла на другу стрільбу з шансами фінішувати у топ-10. Однак у Віти виникли проблеми зі стрільбою, як наслідок 2 штрафні кола і 43-е місце на фініші.

Лідерка збірної України Олена Підгрушна допустила аж три промахи й продемонструвала 49-й час.