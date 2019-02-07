Біатлон: у Канаді через сильні морози відмінили мас-старти на етапі Кубка світу

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На етапі Кубка світу у Кенморі відмінили мас-старти
На етапі Кубка світу у Кенморі відмінили мас-старти / Фото з відкритих джерел

Через сильні морози мас-старти на 7 етапі Кубка світу з біатлону в Кенморі (Канада) замінять спринтами.

Морози в Канаді досягли відмітки понад мінус 30 градусів. Про це повідомляє прес-служба IBU.

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Через морозну погоду в Канаді організатори етапу в Кенморі були змушені змінити змагальну програму. Організатори прийняли рішення замінити мас-старти на спринти. Таким чином, чоловіки замість 15 км бігтимуть 10 км, а жінки замість 12,5 км – 7,5 км,
– йдеться у повідомленні.

Раніше Спорт 24 писав, що через сильні морози довжина дистанції чоловічої "індивідуалки" у Кенморі складе 15 км замість 20-ти, жіночої – 12,5 км замість 15-ти

Етап Кубка світу з біатлону в Кенморі стартує у четвер, 7 лютого. О 21:20 розпочнеться чоловіча індивідуальна гонка, а о 23.55 – жіноча.

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Теги: Спорт Новини біатлону Канада
Джерело: 24 Канал
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