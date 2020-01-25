Біатлон: Україна – 5-а в естафеті, перемога Франції

У словенській Поклюці відбулася одиночна змішана естафета в рамках 6 етапу Кубка світу. Українська збірна посіла 5-у позицію.

Перемогу в естафеті здобула збірна Франції у складі Анаїс Бескон та Емільєн Жаклен. Другою стала збірна Естонії (Рене Захкна та Регіна Оя). Бронзові нагороди дісталися Австрії (Сімон Едер та Ліза Тереза Гаузер).

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Хід боротьби

В одиночній змішаній естафеті стартували чоловіки. Перший вогневий рубіж без додаткових патронів подолали 10 біатлоністів, у тому числі наш Дмитро Підручний.

Без хиб Дмитро відпрацював на "стійці" і разом з норвежцем Крістіансеном і французом Жакленом першим передав естафету. Втім, топ-десятка трималася у межах 20 секунд.

Серйозні проблеми на першій стрільбі виникли в Анастасії Меркушиної, яка заробила коло штрафу. Лідерство у гонці захопили Норвегія, Естонія, Франція та Білорусь. Українка відкотилася за межі топ-10.

Анаїс Бескон після "стійки" зберегла лідерство для Франції. У топ-3 трималися Естонія та Канада. Меркушина відпрацювала чисто на "стійці" й покращила позицію України – 12 сходинка.

Після третього етапу лідерство в естафеті зберегла Норвегія та Франція. У боротьбу за третю сходинку втрутилася Україна завдяки ідеальній стрільбі Дмитра Підручного. Попереду українців були Австрія та Естонія.

Основна боротьба за призові місця розгорнулася на останньому вогневому рубежі, де до лідерів підтягнулися інші збірні та наша Меркушина.

Бескон ідеально відпрацювала на "стійці" та здобула для Франції перемогу. Другою стала збірна Естонії. Бронзу естафети здобула Австрія.

Анастасія Меркушина використала запасний патрон і не втрутилася у боротьбу за подіум – 5-а позиція.