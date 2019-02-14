Біатлон: Україна виставила неочікуваний склад на жіночу спринтерську гонку на Кубку світу

У четвер, 14 лютого, в американському Солт-Лейк-Сіті стартує черговий етап Кубка світу з біатлону. Відкриватиме його жіноча спринтерська гонка.

Збірна України на цю гонку виставила доволі неочікуваний склад. Нашу країну представлятимуть Яна Бондар, Юлія Джима, Надія Бєлкіна та Марія Кручова.

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Нагадаємо, Олена Підгрушна не братиме участі у 8-му етапі Кубка світу й полетіла у Київ на обстеження. Вона ризикує пропустити залишок сезону. Також у США не виступить і Юлія Журавок. Вона вирушила на збір до естонського Отепя, де готуватиметься до чемпіонату Європи.

Жіночий спринт на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті відбудеться у четвер, 14 лютого. Початок о 20:15. Продовжиться етап Кубка світу чоловічим спринтом вже у п’ятницю, 15 лютого. На 16 лютого заплановані гонки переслідування у жінок та чоловіків. Закінчиться етап у неділю, 17 лютого, одиночною змішаною естафетою та змішаною естафетою.

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