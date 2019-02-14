Біатлон: Україна виставила неочікуваний склад на жіночу спринтерську гонку на Кубку світу

297 Читать новость на русском
Юлія Джима
Юлія Джима

У четвер, 14 лютого, в американському Солт-Лейк-Сіті стартує черговий етап Кубка світу з біатлону. Відкриватиме його жіноча спринтерська гонка.

Збірна України на цю гонку виставила доволі неочікуваний склад. Нашу країну представлятимуть Яна Бондар, Юлія Джима, Надія Бєлкіна та Марія Кручова.

Читайте також: Українські біатлоністки психологічно пригнічені, – російський тренер пояснив невдачі

Нагадаємо, Олена Підгрушна не братиме участі у 8-му етапі Кубка світу й полетіла у Київ на обстеження. Вона ризикує пропустити залишок сезону. Також у США не виступить і Юлія Журавок. Вона вирушила на збір до естонського Отепя, де готуватиметься до чемпіонату Європи.

Жіночий спринт на етапі Кубка світу в Солт-Лейк-Сіті відбудеться у четвер, 14 лютого. Початок о 20:15. Продовжиться етап Кубка світу чоловічим спринтом вже у п’ятницю, 15 лютого. На 16 лютого заплановані гонки переслідування у жінок та чоловіків. Закінчиться етап у неділю, 17 лютого, одиночною змішаною естафетою та змішаною естафетою.

Більше цікавих спортивних новин читайте у рубриці Спорт24 на сайті 24 каналу

blog_ava
Вели як злочинця: єпископа УПЦ МП депортували з України
сьогодні
3438
Теги: Спорт Новини біатлону Юлія Джима
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 00:20 "Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
554
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
13 лютого 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
682
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
13 лютого 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
431
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
13 лютого 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
2246
Світоліна вдало стартувала на турнірі в Катарі
13 лютого 16:23 Світоліна вдало стартувала на турнірі в Катарі
316
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
13 лютого 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
450
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук