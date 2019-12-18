Біатлон: українець Сергій Семенов виграв золото в короткій індивідуальній гонці Кубка IBU

Український біатлоніст Сергій Семенов здобув золоту нагороду на третьому етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліасі. Українець переміг у старті, в якому взяло участь 132 спортсмени.

Сергій Семенов загалом рівно провів гонку, не уступаючи своїм суперникам. Він зробив лише один промах на третьому вогневому рубежі, за що отримав 45-секундний штраф. При цьому час його скорострільності був дев'яти серед всіх.

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На трасі українцю теж майже не було рівних – третій чистий час. Тож фінішував Сергій Семенов, показавши час 40:36,9. Найближчими його переслідувачами виявилися німець Лукас Фратцшер і норвежець Ларс Хельге Біркланд. Але вони, отримавши на один 45-секундний штраф більше, програли українцеві 50 секунд і хвилину відповідно.

Birkeland matches L.Fratzscher at the shooting with two mistakes, but finishes just third, 10 seconds behind the German. Semenov keeps the current lead at the finish with one penalty. pic.twitter.com/lSdlp0GNXw — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) December 18, 2019

Щодо решти українців, то Андрій Доценко фінішував 13-им (+2:36,7), Богдан Цимбал 21-им (+3:13,7), Віталій Труш 57-им (+5:43,9), Тарас Лесюк 64-им (+6:26,7), а Руслан Бригадир 66-им (+6:30,6).

Коротка індивідуальна гонка. Чоловіки

1. Сергій Семенов (0+0+1+0) 40:36,9

2. Лукас Фратцшер (0+1+0+1) +50,7

3. Ларс-Хельге Біркланд (0+0+1+1) +1:00,8

...

13. Андрій Доценко (0+1+0+2) +2:36,7

21. Богдан Цимбал (2+1+0+1) +3:13,7

57. Віталій Труш (2+0+1+1) +5:43,9

64. Тарас Лесюк (0+2+2+2) +6:26,7

66. Руслан Бригадир (1+0+0+3) +6:30,6

Попередній особистий подіум Семенова на міжнародних змаганнях датований сезоном 2016/17, коли він фінішував третім в індивідуальній гонці етапу Кубка світу в Антхольці. А перемога на такому рівні до сьогоднішнього дня була всього одна – сім років тому на чемпіонаті Європи в Банско. І теж в цій же дисципліні – індивідуальній гонці.