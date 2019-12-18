Біатлон: українець Сергій Семенов виграв золото в короткій індивідуальній гонці Кубка IBU
Український біатлоніст Сергій Семенов здобув золоту нагороду на третьому етапі Кубка IBU в австрійському Обертілліасі. Українець переміг у старті, в якому взяло участь 132 спортсмени.
Сергій Семенов загалом рівно провів гонку, не уступаючи своїм суперникам. Він зробив лише один промах на третьому вогневому рубежі, за що отримав 45-секундний штраф. При цьому час його скорострільності був дев'яти серед всіх.
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На трасі українцю теж майже не було рівних – третій чистий час. Тож фінішував Сергій Семенов, показавши час 40:36,9. Найближчими його переслідувачами виявилися німець Лукас Фратцшер і норвежець Ларс Хельге Біркланд. Але вони, отримавши на один 45-секундний штраф більше, програли українцеві 50 секунд і хвилину відповідно.
Щодо решти українців, то Андрій Доценко фінішував 13-им (+2:36,7), Богдан Цимбал 21-им (+3:13,7), Віталій Труш 57-им (+5:43,9), Тарас Лесюк 64-им (+6:26,7), а Руслан Бригадир 66-им (+6:30,6).
Коротка індивідуальна гонка. Чоловіки
1. Сергій Семенов (0+0+1+0) 40:36,9
2. Лукас Фратцшер (0+1+0+1) +50,7
3. Ларс-Хельге Біркланд (0+0+1+1) +1:00,8
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13. Андрій Доценко (0+1+0+2) +2:36,7
21. Богдан Цимбал (2+1+0+1) +3:13,7
57. Віталій Труш (2+0+1+1) +5:43,9
64. Тарас Лесюк (0+2+2+2) +6:26,7
66. Руслан Бригадир (1+0+0+3) +6:30,6
Попередній особистий подіум Семенова на міжнародних змаганнях датований сезоном 2016/17, коли він фінішував третім в індивідуальній гонці етапу Кубка світу в Антхольці. А перемога на такому рівні до сьогоднішнього дня була всього одна – сім років тому на чемпіонаті Європи в Банско. І теж в цій же дисципліні – індивідуальній гонці.