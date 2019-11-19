Біатлон в Україні транслюватиме тільки один канал

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, що новий біатлонний сезон традиційно транслюватиме телеканал "UA: Перший". Натомість у новому сезоні біатлон більше не транслюватиме телеканал "Спорт-1".

Бринзак пояснив, що транслювати біатлон на двох телеканалах одночасно є проблемно. Тому тільки "UA: Перший" отримає права трансляції гонок.

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"UA: Перший", тут нічого не змінилося. "Спорт-1" поки транслювати навряд чи зможе. У минулому році правами на трансляції володіла федерація, і ми віддали їх цим двом телеканалам. Але практика показала, що це дуже клопітно і було багато проблем.



Ми навіть пішли в мінус після цього, оскільки нам не все виплатили. У підсумку, вирішено, що "UA: Перший" підпише контракт та отримає права трансляцій гонок безпосередньо,

– цитує Бринзака sport.ua.

Спорт 24 писав, що вже став відомий календар Кубка світу з біатлону сезону-2019/20 та чемпіонату світу-2020, який відбудеться в італійському Антхольці.

Перша гонка відбудеться 30 листопада у шведському Естерсунді.