Біатлон: Валентина Семеренко потрапила в топ-10 мас-старту Нове-Мєсто, перемогла норвежка Екгофф

У Всесвітній жіночий день, 8 березня, на етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто відбулася гонка мас-старту у жінок. Україну представляла Валентина Семеренко.

Результат гонки

1. Тіріл Екгофф 34:00.8

2. Ханна Еберг +25.3

3. Франциска Пройсс +32.4

...

9. Валентина Семеренко +1:14.8

До теми Збірна України з біатлону здобула історичне срібло на Кубку світу-2020

Фантастичну перемогу в гонці здобула представниця Норвегії Тіріл Екгофф. Вона лише з одним промахом пройшла всі вогневі рубежі, не залишивши шансів суперницям навіть поборотися з нею.

Друге місце у шведки Ханни Еберг, яка лише на останньому колі, завдяки влучній стрільбі, виборола срібло. Третьою фінішувала Франциска Пройсс. У дівчат теж лише по 1 промаху на всіх вогневих рубежах.

Як виступила Валентина Семеренко

На першому вогневому рубежі єдина українка в цій гонці Валентина Семеренко відстрілялася "на нуль" і трималася з групою на чолі з Тіріл Екгофф. Прийшовши на другу стрільбу лежачи з лідерами, наша зірочка допустила два промахи і опустилася одразу на 15 позицію з відставанням від лідера в 50 секунд.

Третю стрільбу стоячи Валя відпрацювала на відмінно, але скоротити відставання від норвежки Екгофф так і не змогла – ті ж 55 секунд, але вже 10 позиція.

На заключній стрільбі Семеренко з одним промахом змогла відіграти 1 позицію, у підсумку, фінішувавши на 9 місці.