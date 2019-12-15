Біатлон: Валя Семеренко та Олена Підгрушна фінішували у топ-20 гонки-переслідування

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Валя Семеренко / ТСН

Три українські біатлоністки виступили у гонці-переслідуванні на другому етапі Кубка світу з біатлону в Хохфільцені. Фінішувати з медалями не вдалося, однак залікові очки українки набрали.

Загалом у гонці мали виступити четверо українок – Валя Семеренко (стартувала 9-ю), Олена Підгрушна (12-а), Віта Семеренко (52-а) та Юлія Джима (55-а). Однак згодом виявилося, що Джима не стартувала.

До слова: Україна в "золотому" складі вирвала 4 місце жіночої естафети в Хохфільцені, перемогла Норвегія

Першою ж стартувала Доротея Вірер. Однак італійка була покарана двома колами штрафу ще на першому вогневому рубежі. Згодом Вірер ще тричі заходила на штрафні кола, тож лише висока швидкість дозволила їй опинитися дев'ятою на фініші.

Кращою з українок стала Валентина Семеренко, яка трохи опустилась у порівнянні зі спринтом – 14 місце. Поруч розташувалась Олена Підгрушна, а Віта Семеренко зуміла піднятись з 52 на 35 місце.

Перемогла ж норвежка Тіріль Екхофф, яка вперше в кар'єрі відстріляла на чотири нулі, і здобула впевнену перемогу. Шведка Ханна Еберг виборола срібло, і це перший особистий подіум в новому сезоні. А ще одна норвежка Інгрід Тандерволд посіла третє місце і бере другий подіум поспіль.

Переслідування. жінки
1. Тіріль Екхофф (0+0+0+0) 29:14,6
2. Ханна Еберг (0+1+1+0) +25,8
3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+0) +39,7
...
14. Валя Семеренко (0+0+1+1) +1:45,3
15. Олена Підгрушна (1+1+0+0) +1:45,5
35. Віта Семеренко (0+0+1+1) +3:00,5
DNS Юлія Джима

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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