Біатлон: Вірер у драматичній гонці виграла в Екхофф великий Кришталевий глобус

Жіночою гонкою переслідування завершився біатлонний сезон 2019/2020. Перемогу у Контіолахті (Фінляндія) здобула француженка Жулія Сімон. Великий Кришталевий глобус дістався італійці Доротеї Вірер.

Результати гонки

1. Жулія Сімон (Франція)

2. Селіна Ґаспарін (Швейцарія)

3. Ліза Віттоцці (Італія)

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23. Анастасія Меркушина (Україна)

30. Валентина Семеренко

35. Віта Семеренко

До теми Фуркад виграв останню гонку в кар'єрі, але програв великий Кришталевий глобус норвежцю Бьо

Боротьба за нагороди

Як і в чоловіків, у жіночій гонці на кону стояв великий Кришталевий глобус. Перед гонкою італійка Доротея Вірер вигравала в норвежки Тіріль Екхофф всього 8 очок.

Перевагою норвежки було те, що вона стартувала третьою, Вірер – тільки 19-ю. Першою розпочинала гонку німкеня Деніз Геррманн, яка виграла спринт.

Після першої стрільби лідерство в гонці захопила Франциска Пройсс, яка відпрацювала чисто. Геррманн відкотилася на другу сходинку, пробігши 300 штрафних метрів.

За підсумками другої стрільби інтрига закрутилася ще більше. Пройсс та Геррманн пішли аж на 4 штрафні кола. У лідерки вийшла Маркета Давидова.

Після третьої стрільби, де на стрільбищі знову вирував вітер, Давидова не закрила три мішені. Таким чином, першою зі стадіону вийшла Екхофф, яка закрила всі 5 мішеней.

Її головна суперниця Вірер пішла на два штрафні кола, тому практично виключилася з боротьби за великий Кришталевий. Другою йшла француженка Жулія Сімон.

На останній стрільбі чисто відпрацювала Жулія Сімон. Француженка з комфортною перевагою виграла останню гонку сезону.

Водночас Екхофф подарувала шанс Вірер, пішовши аж на три штрафні кола.

Eckhoff misses 3! Simon takes the lead and Wierer is ahead of Eckhoff! #KON20. Watch the final loop of the women pursuit on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/7vLmGqoaOQ — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Італійка Вірер не закрила одну мішень та фінішувала відразу за Екхофф. Це дозволило Вірер виграти великий Кришталевий глобус.

Другою в гонці стала швейцарка Селіна Ґаспарін, третьою – італійка Ліза Віттоцці. Четвертою в гонці фінішувала фінка Кайса Мякяряйнен, яка оголосила про завершення кар'єри.

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