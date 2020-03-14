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Біатлон: Вірер у драматичній гонці виграла в Екхофф великий Кришталевий глобус

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Доротея Вірер / twitter.com/toMMilanello

Жіночою гонкою переслідування завершився біатлонний сезон 2019/2020. Перемогу у Контіолахті (Фінляндія) здобула француженка Жулія Сімон. Великий Кришталевий глобус дістався італійці Доротеї Вірер.

Результати гонки

1. Жулія Сімон (Франція)
2. Селіна Ґаспарін (Швейцарія)
3. Ліза Віттоцці (Італія)
...
23. Анастасія Меркушина (Україна)
30. Валентина Семеренко
35. Віта Семеренко

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Боротьба за нагороди

Як і в чоловіків, у жіночій гонці на кону стояв великий Кришталевий глобус. Перед гонкою італійка Доротея Вірер вигравала в норвежки Тіріль Екхофф всього 8 очок.

Перевагою норвежки було те, що вона стартувала третьою, Вірер – тільки 19-ю. Першою розпочинала гонку німкеня Деніз Геррманн, яка виграла спринт.

Після першої стрільби лідерство в гонці захопила Франциска Пройсс, яка відпрацювала чисто. Геррманн відкотилася на другу сходинку, пробігши 300 штрафних метрів.

За підсумками другої стрільби інтрига закрутилася ще більше. Пройсс та Геррманн пішли аж на 4 штрафні кола. У лідерки вийшла Маркета Давидова.

Після третьої стрільби, де на стрільбищі знову вирував вітер, Давидова не закрила три мішені. Таким чином, першою зі стадіону вийшла Екхофф, яка закрила всі 5 мішеней.

Її головна суперниця Вірер пішла на два штрафні кола, тому практично виключилася з боротьби за великий Кришталевий. Другою йшла француженка Жулія Сімон.

На останній стрільбі чисто відпрацювала Жулія Сімон. Француженка з комфортною перевагою виграла останню гонку сезону.

Водночас Екхофф подарувала шанс Вірер, пішовши аж на три штрафні кола.

Італійка Вірер не закрила одну мішень та фінішувала відразу за Екхофф. Це дозволило Вірер виграти великий Кришталевий глобус.

Другою в гонці стала швейцарка Селіна Ґаспарін, третьою – італійка Ліза Віттоцці. Четвертою в гонці фінішувала фінка Кайса Мякяряйнен, яка оголосила про завершення кар'єри.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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