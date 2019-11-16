Біатлон: Віта Семеренко фінішувала четвертою у спринті в Шушені, Сергій Семенов – 23-й

16 листопада в норвезькому Шушене відбувся перший з міжнародних передсезонних стартів – спринтерська гонка у жінок та чоловіків.

У жіночій гонці взяли участь сотня біатлоністок, з них 13 – представниці жіночої збірної України. Гонку можна назвати відносно успішною. Віта Семеренко повністю впоралася зі стрільбою і з нулем в графі промахів спочатку навіть влаштувалася серед призерів гонки. Але трохи пізніше дві італійки – Доротея Вірер та Ліза Віттоцці – відсунули Віту від п'єдесталу. Причому Ліза стартувала під останнім, 101-им, номером, а стала в підсумку переможницею. Срібло взяла шведка Інгела Андерссон.

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Стрілянина без промахів вдалася ще Надії Бєлкіній. Більше з українок ніхто не зміг закрити всі мішені.

Спринт. Жінки

1. Ліза Віттоцці (0+0) 20:49,8

2. Інгела Андерссон (0+0) +18,3

3. Доротея Вірер (1+0) 28,4

4. Віта Семеренко (0+0) +37,4

...

14. Юлія Джима (1+0) +1:17,8

15. Надія Бєлкіна (0+0) +1:19,8

19. Дар'я Блашко (0+1) +1:38,8

24. Валя Семеренко (0+2) +1:46,0

30. Анастасія Меркушина (2+0) +2:03,3

34. Олена Підгрушна (2+0) +2:07,3

40. Юлія Журавок (0+1) +2:35,3

43. Ольга Абрамова (0+1) +2:46,2

45. Валерія Дмитренко (0+1) +2:50,6

46. Анна Кривонос (0+2) +2:55,5

50. Катерина Бех (2+1) +3:11,1

63. Анна Коваленко (0+2) +3:48,7

У чоловічому спринті на старт гонки вийшли двоє українців – Сергій Семенов та Андрій Доценко, які отримали сусідні стартові номери – 81 і 82. Загалом в гонці було 147 учасників.

На першій стрільбі українські хлопці дружно помилилися по одному разу. А ось стійку Сергій Семенов зміг пройти без промахів. Чого не скажеш про Андрія Доценка – відразу 3 постріли мимо. Семенов на деякий час опинився серед лідерів гонки після другого рубежу.

З виходом на старт Йоханнеса Бьо і Мартена Фуркада, очікувано, що вони захопили лідерство в гонці. Пройшовши стрільбу лежачи чисто, обидва помилилися по разу в стрільбі стоячи: Мартен останнім пострілом, а прямувавший після нього Йоханнес – першим. Але швидкість Фуркада була вище, хоча до перемоги в гонці її не вистачило – третє місце в підсумку. Переможцем став Йоханнес Кюн з Німеччини, який також дозволив собі одну помилку стоячи. Александер-Фельд Андерсен, відстрілявши чисто, став другим.

Йоханнес Бьо задовольнявся 4-им місцем. Наш Сергій завершив гонку на високому 23-му місці, Андрій – 78-ий.

Спринт. Чоловіки

1. Йоханнес Кюн (0+1) +25:40,3

2. Александер-Фельд Андерсен (0+0) +8,1

3. Мартен Фуркад (0+1) +18,9

...

23. Сергій Семенов (1+0) +1:16,1

78. Андрій Доценко (1+3) +3:01,9