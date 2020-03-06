Біатлон: Йоганнес Бьо фантастично виграв спринт у Нове-Мєсто, українці провалили гонку

У чеському Нове-Мєсто проходить 7-й етап Кубка світу з біатлону. 6 березня на дистанцію спринтерської гонки вийшли чоловіки.

Результати гонки

1. Йоганнес Бьо 24:56.8

2. Кантен Фійон Майє +22.8

3. Тар'єй Бьо +1:01.1

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24. Сергій Семенов +2:18.5

35. Дмитро Підручний +2:30.6

48. Антон Дудченко +2:59.5

49. Артем Прима +3:00.8

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Цього дня у Нове-Мєсто майже не було вітру, тому умови для стрільби були ідеальними. Щоправда сніг на дистанції більше був схожий на кашу.

В таких умовах досить очікувано перемогу здобув норвежець Йоганнес Тінгнес Бьо, який відстрилсявся "на нуль" і був швидкий ходом. Також з чистою стрільбою другим фінішував представник Франції Кантен Фійон Майє, програвши іменитому норвежцю 22 секунди.

Третю сходинку посів старший з братів Бьо – Тар'єй (0 промахів та хвилина відставання від Йоганнеса). Лідер Кубка світу з біатлону француз Мартен Фуркад з одним промахом закінчив гонку шостим.

Як пройшла гонка для України

Найкраще серед українців виступив Сергій Семенов. Він допустив найменше промахів (2) і зміг фінішувати 24-м, програвши переможцю 2 хвилини і 18 секунд.

Для капітана збірної України Дмитра Підручного спринтерська гонка стала провальною. На двох вогневих рубежах українець допустив 3 промахи і посів лише 35 місце.

Інший українець Артем Прима на лежці відстрілявся чисто, але 3 промахи на стійці відкинули всі шанси навіть на попадання в топ-20. У підсумку Артем фінішував 49-м. Антон Дудченко лише з 1 промахом програв лідеру трішки меньше трьох хвилин і фінішував одразу над Примою – 49-й.