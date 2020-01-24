Біатлон: Юлія Джима фінішувала 14-ю в індивідуальній гонці в Поклюці, перемогла Деніс Херрманн

Українські біатлоністки не зуміли завоювати нагороди в індивідуальній гонці на етапі Кубка світу в Поклюці.

Переможницею стала німкеня Деніс Херрманн. Вона не зробила жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах та фінішувала з часом 41:33,4.

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Якраз один промах коштував першого місця шведці Ханні Еберг. Вона допустила один невлучний постріл, за що отримала хвилину штрафу, а на фініші програла суперниці 59,2 секунди. Третьою фінішувала француженка Анаїс Бескон. Вона теж відстрілялася чисто, але відстала на 1:15,7. На фініші француженка виграла боротьбу за бронзу в італійки Лізи Вітоцці.

Щодо українок, то найкращий результат показала Юлія Джима. Вона помилилася на першому та четвертому вогневих рубежах, і з часом 3:35,2 показала 14-й результат. Однак це поки не гарантувало Джимі потрапляння у мас-старт на етапі в Поклюці – українка перша запасна, тож про свою участь дізнається вже в неділю, 26 січня.

Ще дві українки фінішували в заліковій зоні – Анастасія Меркушина (0+0+2+1, +5:43,7) та Олена Підгрушна (1+1+0+1, +5:54,9). По чотири промахи зробили Юлія Журавок та Дарія Блашко. Вони 68-а та 77-а відповідно.