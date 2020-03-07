Біатлон: збірна України драматично втратила нагороду в жіночій естафеті, перемога Норвегії

У чеському Нове-Мєсто відбулася жіноча естафета з біатлону. Перемогу в гонці здобула збірна Норвегії. Українська збірна посіла 4-е місце, хоча протягом гонки претендувала на перемогу.

Результати естафети

1. Норвегія

2. Франція

3. Німеччина

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4. Україна

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Хід гонки

На першому етапі біатлоністки традиційно трималися у тісній групі. У складі збірної України естафету розпочинала Анастасія Меркушина, яка вдало подолала свій етап.

Меркушина передала естафету Юлії Джимі третьою. Попереду України була Італія та Росія, однак відставання не було суттєвим.

За результатами другого етапу Україна вирвалася у лідери. Цьому посприяла хороша стрільба Джими – тільки два запасні патрони. Натомість француженка Бреза та росіянка Старих зайшли на штрафне коло.

Таким чином, "на хвіст" Джимі сіли збірна Швеції та Польщі.

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Валентина Семеренко, яка бігла на третьому етапі, вдало відпрацювала на першій стрільбі та зберегла лідерство. Однак усю перевагу над переслідувачками Семеренко розгубила на "стійці".

Валентина використала три запасні патрони та пропустила вперед Тандреволд, Шевальє та Кукліну, але відставання складало всього 3 секунди.

До передачі естафети Семеренко обігнала француженку та росіянку і програла Тандреволд смішні 0,2 секунди.

Неймовірна боротьба розгорнулася на останньому етапі. Після стрільби лежачи у лідери гонки знову вийшла Україна завдяки чистій стрільбі Олени Підгрушної.

Француженка Анаїс Бескон та норвежка Тіріль Екхофф використали по запасному патрону, тому програвали Олені понад 5 секунд.

На жаль, Підгрушна за результатами "стійки" пішла на штрафне коло. Тому в лідери вийшла Екхофф та Бескон. Тіріль здобула для Норвегії перемогу, а Бескон для Франції срібло.

Підгрушна після штрафного кола вийшла 4-ю, програючи росіянці Резцовій всього пару секунд. На дистанції Олена швидко обійшла росіянку, однак головна загроза була від німкені Деніз Геррманн.

На останніх метрах дистанції Деніз випередила Олену та виграла бронзу для Німеччини. Україна задовольнилася четвертим місцем.