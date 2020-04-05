Біатлоністи Семенов та Гаспарін – найкрасивіша пара світового біатлону: фото

Інтернаціональну пару українця Сергія Семенова та швейцарки Аїти Гаспарін вже давно вважають однією із найкрасивіших пар у сучасному біатлоні. Пара потрапила у топ рейтинг IBU.

Як побачимо, спортсмени весело проводять час у карантині разом. Міжнародний союз біатлоністів (IBU) поділився у своєму інстаграмі фотографією біатлоністів.

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Гра в міні-гольф перетворюється на справжній бій, коли такий макіяж на кону. Я на цей раз програв. Але карантин – це прекрасна можливість підготуватися до матчу-реваншу. У кого є пропозиції, як відплатити наступної гри?,

– написав Семенов.

Сергій Семенов навіть подарував Аїті тренувальний костюм української збірної. 1:0 на користь України, так весело підписав фото українець.

Спільними фото ділиться і швейцарська біатлоністка.

Ти змушуєш мене посміхатись, – красиво підписала Аїта.

Додамо, що біатлоністи зустрічаються вже декілька років.

Чемпіон Європи 2013 року у індивідуальній гонці. Тричі здобував срібло змагань (2012, 2015).

Двічі ставав бронзовим призером чемпіонату світу (2011, 2016).

Срібний призер літнього чемпіонату світу у змішаній естафеті (2014)

За підсумками сезону 2014/15 Сергій завоював малий Кришталевий глобус Кубка світу в заліку індивідуальних гонок на 20 км.

Сезон 2019/20 завершив на 64 місці у загальному заліку Кубка світу.

26-річна Аїта Гаспарін є сестрою біатлоністок Селіни Гаспарін та Елізи Гаспарін. У сезоні 2019/20 швейцарка посіла 31 місце у загальному заліку.

У цьому сезоні у естафеті Аїта тричі підіймалась на п'єдестал. Двічі посідала третє місце (естафети у Рупольдингу та Хохфільцені). Також здобула третє місце у естафеті в Остерсунді.

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