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Біатлонна сім'я зворушливо попрощалась із легендами біатлону, які завершили кар'єру: відео

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Кайса Макарайнен / sport-express.ru

Вчора, 14 березня, гонка переслідування біатлонного сезону 2019/20 стала останньою у кар'єрі для фінської біатлоністки Кайси Макарайнен та француза Мартена Фуркада. Біатлонний світ красиво провів та віддячив успішним спортсменам за величезний вклад у біатлон.

Про завершення кар'єри першим повідомив біатлоніст Мартен Фуркад. До останньої хвилини француз міг стати володарем великого Кришталевого глобуса, але попри перемогу у гонці, поступився норвежцю Йоганнесу Бьо всього лиш двома балами.

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Мартен Фуркад став володарем малого Кришталевого глобуса в заліку спринтерських гонок Кубка світу сезону 2019/2020. Вся французька команда підкинула Фуркада вгору, одного разу кумедно не зловивши його, спортсмен впав на землю.

Перед стартом гонки переслідування фінка Кайса Макарайнен шокувала біатлонних вболівальників заявою про завершення кар'єри. У гонці фінська спортсменка зробила все можливе від себе, щоб на красивій ноті завершити кар'єру. Макарайнен посіла у результаті четверту сходинку, але виявилась найшвидшою у гонці, випередивши найближчу суперницю німкеню Деніз Херрманн на 24 секунди.

Кайса не стримувала сліз, кожна з біатлоністок підійшла подякувати спортсменці за такий великий вклад у біатлонне життя. Команда оригінально віддячила спортсменці, тричі підкинувши її вгору, як справжню переможницю змагань.

IBU ж створило зворушливий ролик з останньої гонки фінської "ракети". 

Відео прощальної гонки Кайси Макарайнен

Символічно, що обидва спортсмени завершили кар'єру на цьому стадіоні, де і розпочиналась їх успішна кар'єра. Мартен Фуркад рівно 10 років тому, виграв першу особисту гонку в кар'єрі. Це була гонка переслідування на етапі в Контіолахті. Кайса Макарайнен свої перші кроки в біатлоні зробила саме на стадіоні в Контіолахті.

Досягнення Кайси Макарайнен

  • чемпіонка світу
  • 5-разова призерка чемпіонатів світу
  • 27 перемог на Кубку світу
  • 87 подіумів Кубка світу
  • 3 великих Кришталевих глобусів
  • 5 малих Кришталевих глобусів

Здобутки Мартена Фуркада

  • 5-разовий олімпійський чемпіон
  • 13-кратний чемпіон світу
  • 28-кратний призер чемпіонатів світу
  • 82 перемоги на Кубку світу
  • 149 подіумів Кубка світу
  • вперше в історії виграв Кубок світу сім разів поспіль
  • володар 26 малих Кришталевих глобусів
  • 4 рази виграв всі малі Кришталеві глобуси в сезоні
  • рекорд за кількістю подіумів за сезон (22) і за безперервною серією подіумів (18)

Тепер на спортсменів чекає інше життя поза біатлоном. Можливо, хтось із біатлоністів все-таки не піде повністю із біатлонного життя, а стане тренером чи коментатором у своїй країні, так як успішно зараз це робить інша легенда біатлону німкеня Магдалена Нойнер.

Додамо, що через коронавірус на цьому етапі були скасовані змішана естафета та сінгл-мікст, а також останній етап Кубка світу в Норвегії

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
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