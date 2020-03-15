Біатлонна сім'я зворушливо попрощалась із легендами біатлону, які завершили кар'єру: відео

Вчора, 14 березня, гонка переслідування біатлонного сезону 2019/20 стала останньою у кар'єрі для фінської біатлоністки Кайси Макарайнен та француза Мартена Фуркада. Біатлонний світ красиво провів та віддячив успішним спортсменам за величезний вклад у біатлон.

Про завершення кар'єри першим повідомив біатлоніст Мартен Фуркад. До останньої хвилини француз міг стати володарем великого Кришталевого глобуса, але попри перемогу у гонці, поступився норвежцю Йоганнесу Бьо всього лиш двома балами.

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One of the greatest biathletes of all time is retiring. A great champion, a phenomenal talent and a true sportsman. Merci @martinfkde. Watch his final race in #KON20 again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/GgjGdBjDaT — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Мартен Фуркад став володарем малого Кришталевого глобуса в заліку спринтерських гонок Кубка світу сезону 2019/2020. Вся французька команда підкинула Фуркада вгору, одного разу кумедно не зловивши його, спортсмен впав на землю.

Et la célébration du staff des Bleus pour Martin Fourcade avec... une chute sans gravité #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/sOxBHvrQXf — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 14, 2020

Перед стартом гонки переслідування фінка Кайса Макарайнен шокувала біатлонних вболівальників заявою про завершення кар'єри. У гонці фінська спортсменка зробила все можливе від себе, щоб на красивій ноті завершити кар'єру. Макарайнен посіла у результаті четверту сходинку, але виявилась найшвидшою у гонці, випередивши найближчу суперницю німкеню Деніз Херрманн на 24 секунди.

She was so close to a final podium in her last race! A great performance in 4th for @kmakarainen in the #KON20 women pursuit. See the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/6wpcrXySCA — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Кайса не стримувала сліз, кожна з біатлоністок підійшла подякувати спортсменці за такий великий вклад у біатлонне життя. Команда оригінально віддячила спортсменці, тричі підкинувши її вгору, як справжню переможницю змагань.

I didn't expect it would happen here in my home stadium. It was a tearful Kaisa Makarainen who retired today at home in #KON20. Watch her final race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/MQKBM5hS0p — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

IBU ж створило зворушливий ролик з останньої гонки фінської "ракети".

Відео прощальної гонки Кайси Макарайнен

Символічно, що обидва спортсмени завершили кар'єру на цьому стадіоні, де і розпочиналась їх успішна кар'єра. Мартен Фуркад рівно 10 років тому, виграв першу особисту гонку в кар'єрі. Це була гонка переслідування на етапі в Контіолахті. Кайса Макарайнен свої перші кроки в біатлоні зробила саме на стадіоні в Контіолахті.

Досягнення Кайси Макарайнен

чемпіонка світу

5-разова призерка чемпіонатів світу

27 перемог на Кубку світу

87 подіумів Кубка світу

3 великих Кришталевих глобусів

5 малих Кришталевих глобусів

Здобутки Мартена Фуркада

5-разовий олімпійський чемпіон

13-кратний чемпіон світу

28-кратний призер чемпіонатів світу

82 перемоги на Кубку світу

149 подіумів Кубка світу

вперше в історії виграв Кубок світу сім разів поспіль

володар 26 малих Кришталевих глобусів

4 рази виграв всі малі Кришталеві глобуси в сезоні

рекорд за кількістю подіумів за сезон (22) і за безперервною серією подіумів (18)

Тепер на спортсменів чекає інше життя поза біатлоном. Можливо, хтось із біатлоністів все-таки не піде повністю із біатлонного життя, а стане тренером чи коментатором у своїй країні, так як успішно зараз це робить інша легенда біатлону німкеня Магдалена Нойнер.

Додамо, що через коронавірус на цьому етапі були скасовані змішана естафета та сінгл-мікст, а також останній етап Кубка світу в Норвегії.

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