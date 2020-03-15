Біатлонна сім'я зворушливо попрощалась із легендами біатлону, які завершили кар'єру: відео
Вчора, 14 березня, гонка переслідування біатлонного сезону 2019/20 стала останньою у кар'єрі для фінської біатлоністки Кайси Макарайнен та француза Мартена Фуркада. Біатлонний світ красиво провів та віддячив успішним спортсменам за величезний вклад у біатлон.
Про завершення кар'єри першим повідомив біатлоніст Мартен Фуркад. До останньої хвилини француз міг стати володарем великого Кришталевого глобуса, але попри перемогу у гонці, поступився норвежцю Йоганнесу Бьо всього лиш двома балами.
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Мартен Фуркад став володарем малого Кришталевого глобуса в заліку спринтерських гонок Кубка світу сезону 2019/2020. Вся французька команда підкинула Фуркада вгору, одного разу кумедно не зловивши його, спортсмен впав на землю.
Перед стартом гонки переслідування фінка Кайса Макарайнен шокувала біатлонних вболівальників заявою про завершення кар'єри. У гонці фінська спортсменка зробила все можливе від себе, щоб на красивій ноті завершити кар'єру. Макарайнен посіла у результаті четверту сходинку, але виявилась найшвидшою у гонці, випередивши найближчу суперницю німкеню Деніз Херрманн на 24 секунди.
Кайса не стримувала сліз, кожна з біатлоністок підійшла подякувати спортсменці за такий великий вклад у біатлонне життя. Команда оригінально віддячила спортсменці, тричі підкинувши її вгору, як справжню переможницю змагань.
IBU ж створило зворушливий ролик з останньої гонки фінської "ракети".
Відео прощальної гонки Кайси Макарайнен
Символічно, що обидва спортсмени завершили кар'єру на цьому стадіоні, де і розпочиналась їх успішна кар'єра. Мартен Фуркад рівно 10 років тому, виграв першу особисту гонку в кар'єрі. Це була гонка переслідування на етапі в Контіолахті. Кайса Макарайнен свої перші кроки в біатлоні зробила саме на стадіоні в Контіолахті.
Досягнення Кайси Макарайнен
- чемпіонка світу
- 5-разова призерка чемпіонатів світу
- 27 перемог на Кубку світу
- 87 подіумів Кубка світу
- 3 великих Кришталевих глобусів
- 5 малих Кришталевих глобусів
Здобутки Мартена Фуркада
- 5-разовий олімпійський чемпіон
- 13-кратний чемпіон світу
- 28-кратний призер чемпіонатів світу
- 82 перемоги на Кубку світу
- 149 подіумів Кубка світу
- вперше в історії виграв Кубок світу сім разів поспіль
- володар 26 малих Кришталевих глобусів
- 4 рази виграв всі малі Кришталеві глобуси в сезоні
- рекорд за кількістю подіумів за сезон (22) і за безперервною серією подіумів (18)
Тепер на спортсменів чекає інше життя поза біатлоном. Можливо, хтось із біатлоністів все-таки не піде повністю із біатлонного життя, а стане тренером чи коментатором у своїй країні, так як успішно зараз це робить інша легенда біатлону німкеня Магдалена Нойнер.
Додамо, що через коронавірус на цьому етапі були скасовані змішана естафета та сінгл-мікст, а також останній етап Кубка світу в Норвегії.
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