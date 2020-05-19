Біг на чотирьох кінцівках, спринт на підборах та марафон з м'ячем: фантастичні світові рекорди

Є вигадливі люди, які не беруть участь в престижних міжнародних змаганнях, але встановлюють приголомшливі рекорди світу поза професійним спортом. Наприклад, майже на один рівень з легендарним Усейном Болтом можна поставити японця Кенічі Іто. Він найшвидше за всіх подолав стометрівку на чотирьох кінцівках, і через це отримав прізвисько "мавпочка".

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Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко – це молоді українські спортсменки, які демонструють неабиякі досягнення у легкій атлетиці. Також їх називаються українськими сподіваннями на Олімпіаді у стрибках у висоту. І хоч Олімпійські Ігри в Токіо перенесли на 2021 рік, легкоатлетки отримали додатковий запас часу задля підготовки та набуття досвіду.

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