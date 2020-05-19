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Біг на чотирьох кінцівках, спринт на підборах та марафон з м'ячем: фантастичні світові рекорди

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Спорт навиворіт
Спорт навиворіт / Скриншот з відео

Є вигадливі люди, які не беруть участь в престижних міжнародних змаганнях, але встановлюють приголомшливі рекорди світу поза професійним спортом. Наприклад, майже на один рівень з легендарним Усейном Болтом можна поставити японця Кенічі Іто. Він найшвидше за всіх подолав стометрівку на чотирьох кінцівках, і через це отримав прізвисько "мавпочка".

Також у випуску програми "Спорт навиворіт" на 24 каналі:

Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко – це молоді українські спортсменки, які демонструють неабиякі досягнення у легкій атлетиці. Також їх називаються українськими сподіваннями на Олімпіаді у стрибках у висоту. І хоч Олімпійські Ігри в Токіо перенесли на 2021 рік, легкоатлетки отримали додатковий запас часу задля підготовки та набуття досвіду.

Більше про талановитих українських спортсменок та вигадливих рекордсменів світу – дивіться у програмі: відео

 

Автор: Петро Городиський
Теги: Новини Спорту Спорт Новини України Ярослава Магучіх Ірина Геращенко Юлія Левченко Легка атлетика Спорт навиворіт
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