Одна із найуспішніших легкоатлеток України Софія Яремчук розповіла про тренування під час карантину, чи приєднуються сусіди до її пробіжок та дала всім поради щодо комфортної погоди для бігу – в ексклюзивному інтерв'ю Спорт24.

Дівчина розповіла, що не практикувала ще онлайн-старти. Зараз легкоатлетка має деякі проблеми із ногою, які потрібно залікувати. Але Софія Яремчук зазначила, що було б цікаво спробувати свої сили у такому забігу, пише 24 канал.

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– Як карантин вплинув на тренувальний процес?

– Змінилась лише країна для тренувань. Протягом останніх двох років мої тренування відбувались у Італії, де проживає мій тренер, тепер я під час карантину тренуватись у рідній країні. Тренувальний процес не надто сильно постраждав. Тренування були завжди, тому особливих змін не відчула. Те, що ти вдома додає тобі ще додаткових обов’язків, люблю бути на кухні та готувати різноманітні страви.

– Комфортніше тренуватись в Україні чи Італії?

– В Італії значно кращі умови для тренувань. У нас великі навантаження після яких можна зазнати незначного ушкодження. Так от, у італійських містах тобі одразу знайду гарного спеціаліста, який допоможе максимально швидко відновитись, щоб продовжувати повноцінні тренування. Під час строгих карантинних обмежень в Україні важко було знайти масажистів та інших фахівців, тому з цим виникали деякі труднощі. А так, коли у моєму рідному Львові хороша погода, тоді залюбки тренуюсь тут. Взимку краще проводити свої тренувальні збори за кордоном, де значно тепліший клімат.

– Сусіди приєднуються до пробіжок на вулиці?

– Бігова культура українців неймовірно сильно зросла у позитивному напрямку. Коли виходжу на пробіжку у своєму містечку, бачу чималу кількість людей, які також бігають, їздять на велосипедах, займаються скандинавською ходьбою, все це милує око. Звичайно, ніхто не приєднується до пробіжок у моєму темпі. Але багато людей вітаються та підтримують мене, це надихає. Раніше такого не було, всі говорили навіщо мені взагалі потрібно стільки бігати, тепер ж все навпаки.

– Які рекомендації можете дати щодо погодних умов для бігу?

– Старайтесь обирати час, коли не так спекотно. При високій температурі організм виснажується вдвічі швидше. Якщо є можливість виходьте на пробіжку близько 8-9 години ранку. Ви отримаєте енергію на весь день. Можете бігати у невеликий дощ, але дотримуйтесь завжди одного правила. Ніколи після пробіжки, коли спітніли не залишайтесь довго на вулиці, щоб не захворіти. Поверніться додому, переодягніться, а тоді вже виходьте на вулицю у справах. Навіть, якщо бігаючи ви потрапили під дощ, град та було прохолодно, ви не захворієте. А от, якщо ви мокрі будете розмовляти із друзями після пробіжки, подує вітер, тоді ви легко можете захворіти.

– Чи є різниця, коли краще бігати – вранці чи ввечері?

– Все залежить від вподобань людини. Хтось може перед робочим днем прокинутись раніше піти побігати та відчувати себе бадьоро протягом усього дня. Є люди, яким більше до вподоби вечірні пробіжки. Коли приходячи з роботи можна піти розслабитись бігаючи дистанцію, скинути всі справи та проблеми, які були протягом робочого дня.

До слова, Софія Яремчук призерка багатьох міжнародних та національних стартів. Львів'янка стала найкращою легкоатлеткою України листопада 2019 року.