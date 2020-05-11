Бігун подолав відстань з Луцька до Рівного за 180 тисяч гривень: відео

Лучанин посперечався на 5 тисяч доларів, що подолає відстань між Луцьком та Рівним пішки. Головною умовою парі було подолати цю відстань за 8 годин власним ходом.

Про це повідомив у мережі Facebook Василій Остряк, пише "Чемпіон".

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Чоловік також додав відеопідтвердження. Завдяки відео стало відомо, що луцького бігуна, який не побоявся прийняти виклик, звати Іван.

"Парі на 5 тисяч доларів, пішки із Луцька до Рівного за 8 годин, 33 км подолано за 3 години", – йдеться в описі під відео.

Зазначимо, відстань між містом Луцьк та містом Рівне: напряму – 66 км; відстань шляхами – 73 км. На час запису відео герої подолали половину свого шляху за 3 години.

Під час самого забігу "ставки" підросли – за подолану відстань бігуну пропонували додати ще 1700 доларів, у повній сумі – 6,7 тисяч, а це майже 180 тисяч гривень. Пізніше опублікували відео "церемонії нагородження", де спортсмену вручили його заслужений приз.

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