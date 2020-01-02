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Бігун прикро програв марафон, пропустивши суперника вперед на останньому метрі забігу: відео

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Кібівотт Кенді переміг Джейкоба Кіплімо на марафоні / USA TODAY

У бразильському Сан-Паулу відбувся марафон. Виграв його кенієць Кібівотт Кенді, обігнавши суперника вже перед фінішною лінією

До слова: Від першого кілометра до 42: як підготуватись і пробігти дебютний марафон

Перед фінішем попереду йшов бігун з Уганди Джейкоб Кіплімо. Він – срібний призер чемпіонату світу з бігу по пересіченій місцевості, дворазовий призер юніорського чемпіонату світу та учасник Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Одразу за ним біг кенієць Кібівотт Кенді. Коли до фінішу 15-кілометрового марафону залишалися лічені метри, Кенді здійснив неймовірний ривок. Він, фактично, обігнав суперника вже на фінішній лінії, випередивши його на лічені сантиметри.

Відео фінішу на марафоні в Сан-Паулу

При цьому Кенді встановив рекорд змагань в Сан-Паулу, пробігши 15 кілометрів за 42 хвилини та 59 секунд.

Варто відзначити, що Кіплімо був пейсмейкером олімпійського чемпіона кенійця Еліуда Кіпчоге, який у Відні першим в історії подолав марафон менш ніж за дві години.

Більше про це: Марафон за 1:59: що варто знати про творця бігової історії Еліуда Кіпчоге

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту
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