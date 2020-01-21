Біль не вщухає, він ніколи не зникне, – мама загиблого футболіста Еміліано Сала

21 січня 2019 року загинув футболіст Еміліано Сала. Він летів у літаку з французького Нанта в Кардіфф, що в Уельсі. Літак з футболістом на борту впав у Ла-Манш.

З цього часу минув рік. Журналісти BBC відвідали родину Еміліано Сала, яка досі мешкає в Аргентині. Там вже не було Орасіо Сала. Батько футболіста помер від серцевого нападу у квітні 2019 року. Тож там залишилися матір Мерседес, брат Даріо та сестра Роміна.

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"Він був сором'язливим, але завжди зупинявся та підписував автографи й робив селфі. Сьогодні всі ці шанувальники – це ті, кому я хочу подякувати, бо вони все ще надсилають мені фотографії, яких я ніколи не бачила. Я отримую чимало повідомлень з Франції, з Англії, з решти Аргентини", – розповіла Мерседес.

За її словами, Еміліано марив футболом. І одного разу, коли йому було 15 років, пообіцяв мамі, що стане великим футболістом. Він дуже радів, коли отримав можливість зіграти за команду Англійської прем'єр-ліги.

"Ми розмовляли двічі, а то й тричі на день. Кожен день. Це був мій син. Він розповідав мені усе – що він їв, чим займався. Інколи він скаржився, що невдало зіграв, а інколи – про голи, які він забивав", – розповіла Мерседес.

"Я, на жаль, не можу сказати, що знайшла спокій. Я все ще відчуваю хвилювання. Я практично мертва, хоча ще живу. Це був страшний, жахливий рік. Я його так любила. Я б це говорила йому щодня. З того дзвінка о шостій ранку... Здається, це було вчора, а вже минув рік. Біль не вщухає, він ніколи не зникне, – додала наприкінці вона.

Що сталося з Еміліано Сала?