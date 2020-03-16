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"Білий Барс" став останнім півфіналістом плей-офф УХЛ – відео

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Білий Барс – Крижані Вовки результат і відео / УХЛ

У плей-офф Української хокейної ліги відбувся черговий матч. "Білий Барс" обіграв в овертаймі "Крижаних Вовків" і вийшов до півфіналу – 5:4.

Раніше суперники по разу виграли один в одного з рахунком 4:2. Доля протистояння вирішувалась в третьому поєдинку в Білій Церкві.

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Господарі програли перший період 0:1. Далі вони відігралися і тривалий час вели в рахунку, але гості перевели гру в овертайм – 4:4.

В овертаймі усе вирішила шайба Романа Благого, який приніс перемогу "Білому Барсу" 5:4. В основний час шайби у складі "Білого Барсу" закидали: Морозов, Грицюк, Благой, Лєсніков. У гостей відзначилися Микульчик, Воробйов, Жигалов, Шаманський.

  • У півфіналі "Білий Барс" гратиме проти "Кременчука".
  • В повторному чвертьфінальному матчі "Дніпро" (Херсон) перемогло на власному майданчику "Динамо" (Харків) 12:0. "Дніпро" виграло серію 2:0 і вийшло у півфінал. У півфіналі "Дніпро" гратиме проти "Донбасу".

Білий Барс – Крижані Вовки відеоогляд матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: ХК Крижані Вовки ХК Білий Барс Новини Спорту Спорт Хокей
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