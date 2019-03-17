"Білий Барс" за 27 секунд до кінця матчу вирвав перемогу у "Донбасу" і розмочив рахунок у серії

У Білій Церкві відбувся третій матч півфінальної серії плей-офф між донецьким "Донбасом" та білоцерківським "Білим Барсом".

Дуже в'язкий та важкий поєдинок з великою кількістю небезпечних випадів і грубих моментів провели обидві команди. І хоч в першому періоді "барси" перекидали своїх гостей з Донецька з рахунком 12:8, але на табло за підсумком перших 20 хвилин зустрічі так і залишилися нулі.

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Закинуті шайби вболівальники побачили лише на екваторі зустрічі, коли спочатку Назар Ружніков зумів скористатися помилкою оборони донеччан та відкрити рахунок в матчі.

А потім капітан "Донбасу" Віктор Захаров відправив шайбу точно в ближній верхній кут воріт Кирила Кучера і зрівняв цифри на табло.

Третя двадцятихвилинка пройшла при гострій боротьбі на всіх ділянках майданчика, однак вийти вперед жодній з команд не дозволяла відмінна гра Кирила Кучера та Богдана Дяченка. Доля матчу вирішилася за 27 секунд до кінця основного часу, коли Юрій Качан зміг прошити голкіпера донеччан і закинути переможну шайбу в цьому бою.

Таким чином ця перемога дозволила "Білому Барсу" розмочити рахунок у півфінальній серії та продовжити її до п'яти поєдинків.

Нагадаємо, що четвертий матч в серії команди зіграють вже 19 березня в 18:45.

Білий Барс – Донбас 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Рахунок в серії: 1:2

Шайби: 1:0 Ружніков, 31:57; 1:1 Захаров (Гончаров), 34:02; 2:1 Качан (Ядловський), 59:33.