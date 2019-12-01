"Білий Барс" завдяки дублю Романа Благого обіграв "Крижаних Вовків": відео

1 грудня відбувся заключний поєдинок 19-го туру чемпіонату УХЛ-Парі-Матч. "Білий Барс" на своїй арені приймав сусідів по турнірній таблиці київських "Крижаних Вовків".

Білий Барс – Крижані Вовки 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

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Гості активно почали гру, зробивши декілька небезпечних кидків за першу хвилину. У свою чергу, господарі майданчика, хоч і вистрілили по воротах "вовків" на 3 хвилині, але цей кидок не став результативним – гостей виручала стійка.

У цілому, перший період пройшов на малих швидкостях, з в'язкою боротьбою і без особливих комбінаційних дій з боку обох команд.

Єдиний гольовий момент стався у кінці першого відрізка зустрічі, коли Сергій Бабинець, потужно вистрілив з середньої дистанції по воротах гостей і лише суперсейв воротаря "вовків" Андрія Хапкова дозволив киянам піти на перерву з сухим рахунком.

Другий період пройшов при повному домінуванні з боку білоцерківців та їх результативності у використанні більшості. Як підсумок, Роман Благий на 24 хвилині закинув першу шайбу в грі.

Ключові моменти поєдинку розгорнулися у третій двадцятихвилинці. Спочатку, Роман Благий, з передачі Ярослава Панченка, оформив дубль, а в кінці поєдинку, гравець "вовків" Микита Шабанов не зміг реалізувати буліт.

Після цієї перемоги, підопічні Костянтина Буценка набрали 25 очок і продовжують залишатися на четвертому місці. Кияни, у свою чергу, з 11 балами залишаються на п'ятій сходинці турнірної таблиці.

Білий Барс – Крижані Вовки відеоогляд матчу