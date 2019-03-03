"Білий Барс" здобув суху перемогу над "Динамо" в першому матчі плей-офф УХЛ: відео

У Харкові відбувся перший чвертьфінальний поєдинок плей-офф Української хокейної ліги між місцевим МХК "Динамо" та "Білим Барсом". Перемогу здобули гості.

Хоч перший період поєдинку завершився без закинутих шайб, проте явною перевагою все ж володів "Білий Барс", перекидавши своїх харківських опонентів з рахунком 5-1. Варто відзначити впевнену гру голкіперів в створі своїх воріт, які багато в чому рятували команди від пропущених голів.

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Результативними атаки стали тільки в другому періоді. Білоцерківці двічі за 15 секунд змогли прошити Тимура Мамедова і заволодіти комфортною перевагою - Артем Гребеник і Богдан Арабов відправили з п'ятака дві фактично ідентичних шайби в ворота противника і зробили рахунок 0:2 на табло.

Третя двадцятихвилинка повністю повторила сценарій першої – період закінчився без закинутих шайб і з явною перевагою білоцерківської команди. "Динамівці" так і не змогли реалізувати свої моменти та подарували Кирилу Кучеру перший "сухар" в поточному розіграші плей-офф.

Нагадаємо, що другий матч чвертьфінальної серії між МХК "Динамо" і "Білим Барсом" відбудеться 6 березня о 18:45 в Білій Церкві. Матч в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

Динамо – Білий Барс 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шайби: 0:1 Гребеник (Панченко, Бородай), 30:10; 0:2 Арабов (Печерських), 30:25.