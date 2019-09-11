Білодід показала сексуальне фото з відпочинку в Іспанії

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Дарія Білодід
Дарія Білодід / Фото з відкритих джерел

Українська чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід порадувала шанувальників відвертим фото з відпустки.

Дарія Білодід проводить відпочинок в Іспанії, звідки поділилася пікантним фото в пляжному образі.

Мурашки по шкірі... Чемпіонка світу Білодід заспівала гімн під час нагородження: відео

"Відпускний настрій", – підписала наша чемпіонка свій знімок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacation mode️

Публикация от DARIA BILODID (@dariabilodid7)

До слова, юна українська дзюдоїстка Дарія Білодід насолоджується відпочинком після виступу на чемпіонаті світу в Токіо, де наша 18-річна співвітчизниця стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту.

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Теги: Спорт Дарія Білодід
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