Білодід показала сексуальне фото з відпочинку в Іспанії
Українська чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід порадувала шанувальників відвертим фото з відпустки.
Дарія Білодід проводить відпочинок в Іспанії, звідки поділилася пікантним фото в пляжному образі.
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"Відпускний настрій", – підписала наша чемпіонка свій знімок.
До слова, юна українська дзюдоїстка Дарія Білодід насолоджується відпочинком після виступу на чемпіонаті світу в Токіо, де наша 18-річна співвітчизниця стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії цього виду спорту.
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