Білодід показала стильний спортивний лук на фоні Ейфелевої вежі
Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала фото на фоні Ейфелевої вежі.
Світлину спортсменка опублікувана на своїй сторінці в інстаграмі.
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Там Білодід позує у стильному спортивному луці: на ній рожеве худі та чорні спортивні штані з лампасами. Образ підкреслюють шапка, високі білі шкарпетки та класичні білосніжні кросівки. І хоч це незвичний лук як для Ефелевої вежі, на спортсменці він виглядає дуже гармонічно.
Попередньо дзюдоїстка розповіла, що ходила в паризький магазин Adidas і купила немало нових речей для тренувань.
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