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Білодід показала стильний спортивний лук на фоні Ейфелевої вежі

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Дарія Білодід / instagram.com

Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала фото на фоні Ейфелевої вежі.

Світлину спортсменка опублікувана на своїй сторінці в інстаграмі.

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Там Білодід позує у стильному спортивному луці: на ній рожеве худі та чорні спортивні штані з лампасами. Образ підкреслюють шапка, високі білі шкарпетки та класичні білосніжні кросівки. І хоч це незвичний лук як для Ефелевої вежі, на спортсменці він виглядає дуже гармонічно.

Попередньо дзюдоїстка розповіла, що ходила в паризький магазин Adidas і купила немало нових речей для тренувань.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Always happy to visit Paris️? magic city

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanks @adidas_combatsports for my new cloth and equipment for trainings #adidas #adidascombatsports

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Спорту Спорт Стиль і мода Дзюдо Дарія Білодід
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