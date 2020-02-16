Білодід показала стильний спортивний лук на фоні Ейфелевої вежі

Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала фото на фоні Ейфелевої вежі.

Світлину спортсменка опублікувана на своїй сторінці в інстаграмі.

Читайте також: Білодід яскраво перемогла на Grand Slam у Парижі, здолавши у фіналі чемпіонку світу

Там Білодід позує у стильному спортивному луці: на ній рожеве худі та чорні спортивні штані з лампасами. Образ підкреслюють шапка, високі білі шкарпетки та класичні білосніжні кросівки. І хоч це незвичний лук як для Ефелевої вежі, на спортсменці він виглядає дуже гармонічно.

Попередньо дзюдоїстка розповіла, що ходила в паризький магазин Adidas і купила немало нових речей для тренувань.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram