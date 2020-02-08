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Білодід яскраво перемогла на Grand Slam у Парижі, здолавши у фіналі чемпіонку світу

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Дарія Білодід / twitter.com/intjudofed

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід здобула золото турніру серії Grand Slam у Парижі (Франція).

У фіналі Білодід у ваговій категорії до 48 кг перемогла дзюдоїстку з Японії Вакану Кога. Перемогу наша дзюдоїстка здобула, виконавши з допомогою закрокування кидок на ваза-арі.

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Цікаво, що трьох перших своїх суперниць у ваговій категорії до 48 кілограмів – Ка-Лі Вон із Гонконґу, француженку Марен Жийї та кореянку Ю-Чжон Кан – 19-річна українка перемогла одним прийомом – утриманням, захопивши тіло опонентки ногами.

Таким чином, Білодід довела серію з переможних сутичок до 18-ти. Попередній раз вона програвала ще 29 березня 2019 року, поступившись у фіналі гран-прі Тбілісі француженці Мелані Клеман.

Інша українка Анна Шурова стала 7-ю у категорії до 52 кг, а Марія Скора (57 кг) у другому раунді програла представниці Франції, чемпіонці Європи-2018 серед юніорів Сарі Кисік.

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Що таке ваза-арі?
Ваза-арі – друга оцінка в поєдинку, вважається половиною іппону. Борець, який провів 2 прийоми, позначених ваза-арі, достроково оголошується переможцем сутички.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Дарія Білодід Дзюдо
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