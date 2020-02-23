Білодід засвітила стрункі ноги на відпочинку

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала яскраве фото із відпустки.

Відома в усьому світі спортсменка опублікувала його у своєму інстаграмі.

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На світлині красуня Білодід лежить у білому "гамаку" на фоні гарного краєвиду. У центрі уваги, як завжди, опинилися стрункі та підтягнуті ноги спортсменки, які вона грайливо підкинула доверху.

Ось і підійшла моя відпустка до завершення. Відпочивати – зажди дуже приємно і класно, але час повертатися до свого звичного режиму життя,

– підписала фото Білодід.

До слова, Білодід посперечається за звання спортивного героя року з Беленюком, Підручним і Харлан.

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