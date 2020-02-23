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Білодід засвітила стрункі ноги на відпочинку

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Дарія Білодід / instagram.com

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід показала яскраве фото із відпустки.

Відома в усьому світі спортсменка опублікувала його у своєму інстаграмі.

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На світлині красуня Білодід лежить у білому "гамаку" на фоні гарного краєвиду. У центрі уваги, як завжди, опинилися стрункі та підтягнуті ноги спортсменки, які вона грайливо підкинула доверху.

Ось і підійшла моя відпустка до завершення. Відпочивати – зажди дуже приємно і класно, але час повертатися до свого звичного режиму життя,
– підписала фото Білодід.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и подошёл мой мини отпуск к концу) отдыхать-всегда очень приятно и классно , но пора возвращаться в свой привычный ритм жизни Для меня основными критериями хорошего и качественного отдыха являются : море,солнце ,вкусная еда и позитивный настрой️ А что в отдыхе главное для вас? So my mini vacation is almost finished.Holidays are always very nice and cool, but it's time to return to my usual rhythm of life For me, the main criteria for a good and quality holiday are: sea, sun, delicious food and a positive mood️ And what is most important for you in your vacation?

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on

До слова, Білодід посперечається за звання спортивного героя року з Беленюком, Підручним і Харлан.

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Спорту Спорт Дзюдо Дарія Білодід
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