Білодід засвітила стрункі ноги на відпочинку

Вот и подошёл мой мини отпуск к концу) отдыхать-всегда очень приятно и классно , но пора возвращаться в свой привычный ритм жизни Для меня основными критериями хорошего и качественного отдыха являются : море,солнце ,вкусная еда и позитивный настрой️ А что в отдыхе главное для вас? So my mini vacation is almost finished.Holidays are always very nice and cool, but it's time to return to my usual rhythm of life For me, the main criteria for a good and quality holiday are: sea, sun, delicious food and a positive mood️ And what is most important for you in your vacation?

A post shared by DARIA BILODID (@dariabilodid7) on Feb 23, 2020 at 10:36am PST