Білоруська дезінфекція – мийте руки горілкою: звернення білоруського плавця
Відомий білоруський плавець Євген Цуркін закликав усіх берегти себе під час пандемії коронавірусу та записав звернення для людей.
Плавець Євген Цуркін виклав відео у своєму інстаграмі. Спортсмен закликав дотримуватися гігієни, соціальної дистанції, а після – продезінфікувати руки горілкою.
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Не забуваємо про правила гігієни. Бережіть себе,
– написав плавець.
Досягнення Євгена Цуркіна
- Чемпіон Європи 2014 року.
- Двічі ставав чемпіоном Універсіади (2013 і 2015).
- Призер чемпіонату світу 2016 року у короткій воді. П'ятиразовий бронзовий призер чемпіонату Європи (2013, 2015, 2017 та 2019). Срібний призер 2015 року (50 м батерфляєм).
- Багаторазовий чемпіон і рекордсмен Білорусі.
- Виступає в плаванні вільним стилем і батерфляєм на дистанціях 50 і 100 метрів.
- Учасник Олімпійських ігор 2012 і 2016 років.
Станом на сьогодні, 5 квітня, у Білорусі зафіксовано 562 випадки захворювання на коронавірус, із них 8 осіб померли та 53 особи одужали.
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