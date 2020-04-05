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Білоруська дезінфекція – мийте руки горілкою: звернення білоруського плавця

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Євген Цуркін / instagram.com/tsurkintsurkin_

Відомий білоруський плавець Євген Цуркін закликав усіх берегти себе під час пандемії коронавірусу та записав звернення для людей.

Плавець Євген Цуркін виклав відео у своєму інстаграмі. Спортсмен закликав дотримуватися гігієни, соціальної дистанції, а після – продезінфікувати руки горілкою.

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Не забуваємо про правила гігієни. Бережіть себе,
– написав плавець.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не забываем про правила гигиены! . . . Берегите себя!

Допис, поширений ?????? ??????? (@tsurkintsurkin_)

Досягнення Євгена Цуркіна

  • Чемпіон Європи 2014 року. 
  • Двічі ставав чемпіоном Універсіади (2013 і 2015).
  • Призер чемпіонату світу 2016 року у короткій воді. П'ятиразовий бронзовий призер чемпіонату Європи (2013, 2015, 2017 та 2019). Срібний призер 2015 року (50 м батерфляєм).
  • Багаторазовий чемпіон і рекордсмен Білорусі.
  • Виступає в плаванні вільним стилем і батерфляєм на дистанціях 50 і 100 метрів.
  • Учасник Олімпійських ігор 2012 і 2016 років.

Станом на сьогодні, 5 квітня, у Білорусі зафіксовано 562 випадки захворювання на коронавірус, із них 8 осіб померли та 53 особи одужали. 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Плавання Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Спорт
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