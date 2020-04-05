Білоруська дезінфекція – мийте руки горілкою: звернення білоруського плавця

Відомий білоруський плавець Євген Цуркін закликав усіх берегти себе під час пандемії коронавірусу та записав звернення для людей.

Плавець Євген Цуркін виклав відео у своєму інстаграмі. Спортсмен закликав дотримуватися гігієни, соціальної дистанції, а після – продезінфікувати руки горілкою.

Читайте також Лукашенко порадив боротися з коронавірусом спортом і сметанним маслом

Не забуваємо про правила гігієни. Бережіть себе,

– написав плавець.

Досягнення Євгена Цуркіна

Чемпіон Європи 2014 року.

Двічі ставав чемпіоном Універсіади (2013 і 2015).

Призер чемпіонату світу 2016 року у короткій воді. П'ятиразовий бронзовий призер чемпіонату Європи (2013, 2015, 2017 та 2019). Срібний призер 2015 року (50 м батерфляєм).

Багаторазовий чемпіон і рекордсмен Білорусі.

Виступає в плаванні вільним стилем і батерфляєм на дистанціях 50 і 100 метрів.

Учасник Олімпійських ігор 2012 і 2016 років.

Станом на сьогодні, 5 квітня, у Білорусі зафіксовано 562 випадки захворювання на коронавірус, із них 8 осіб померли та 53 особи одужали.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.