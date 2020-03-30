Білоруські вболівальники починають бойкотувати футбольні матчі чемпіонату країни
Чемпіонат Білорусі з футболу – єдиний чемпіонат, який відбувається у світі. Усі інші турніри тимчасово зупинили через пандемію коронавірусу.
Середня відвідуваність перших двох турів чемпіонату Білорусі сезону-2020 склала 1215 осіб.
Варто побачити Українець Мілевський приніс перемогу брестському "Динамо": відео
Це на 59,5 відсотків нижче, ніж показник сезону+2019 на аналогічному відрізку. Тоді кожна зустріч збирала в середньому 3002 глядачі.
Найбільш відвідувані команди на старті сезону – брестське і мінське "Динамо" і "Славія".
Найменшу аудиторію зібрали "Іслочь", "Вітебськ" і "Неман". БАТЕ і "Смолевичі" домашні зустрічі ще не проводили.
Додамо, що в чемпіонаті Білорусі грає 22 українських футболісти та тренер.
- Солігорський "Шахтар" очолює екснаставник луганської "Зорі" Юрій Вернидуб.
- За брестське "Динамо" виступають Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді.
- У "Слуцьку" грають український захисник Сергій Чеботаєв та Юрій Тетеренко.
- У складі "Динамо" Мінськ грають Дмитро Білоног та Артем Сухоцький.
- За команду "Мінськ" виступають аж чотири українці: Дмитро Рижук, Владислав Насібулін, Олександр Васільєв та Євген Чаговець.
- Воротарські володіння "Торпедо-БелАЗ" захищає 31-річний український воротар Родіон Сямук. Також у команді грає півзахисник Дмитро Юсов.
- У "Немані" Володимир Коваль.
- "Вітебськ": Максим Каленчук, Олег Карамушка.
- За "Белшину" – Михайло Писко.
- За "Іслочь" – Олександр Папуш.
- "Славія": Максим Слюсар та Юрій Пантя.
- За "Рух" виступають Олександр Мігунов та Олексій Ковтун.
Додамо, що станом на сьогодні, 30 березня, у Білорусі виявлено 94 випадки захворювання коронавірусом, 32 з них вилікувалися. Смертельних випадків не зафіксовано.
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу
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