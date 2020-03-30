Білоруські вболівальники починають бойкотувати футбольні матчі чемпіонату країни

Чемпіонат Білорусі з футболу – єдиний чемпіонат, який відбувається у світі. Усі інші турніри тимчасово зупинили через пандемію коронавірусу.

Середня відвідуваність перших двох турів чемпіонату Білорусі сезону-2020 склала 1215 осіб.

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Це на 59,5 відсотків нижче, ніж показник сезону+2019 на аналогічному відрізку. Тоді кожна зустріч збирала в середньому 3002 глядачі.

Найбільш відвідувані команди на старті сезону – брестське і мінське "Динамо" і "Славія".

Найменшу аудиторію зібрали "Іслочь", "Вітебськ" і "Неман". БАТЕ і "Смолевичі" домашні зустрічі ще не проводили.

Додамо, що в чемпіонаті Білорусі грає 22 українських футболісти та тренер.

Солігорський "Шахтар" очолює екснаставник луганської "Зорі" Юрій Вернидуб.

За брестське "Динамо" виступають Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді.

У "Слуцьку" грають український захисник Сергій Чеботаєв та Юрій Тетеренко.

У складі "Динамо" Мінськ грають Дмитро Білоног та Артем Сухоцький.

За команду "Мінськ" виступають аж чотири українці: Дмитро Рижук, Владислав Насібулін, Олександр Васільєв та Євген Чаговець.

Воротарські володіння "Торпедо-БелАЗ" захищає 31-річний український воротар Родіон Сямук. Також у команді грає півзахисник Дмитро Юсов.

У "Немані" Володимир Коваль.

"Вітебськ": Максим Каленчук, Олег Карамушка.

За "Белшину" – Михайло Писко.

За "Іслочь" – Олександр Папуш.

"Славія": Максим Слюсар та Юрій Пантя.

За "Рух" виступають Олександр Мігунов та Олексій Ковтун.

Додамо, що станом на сьогодні, 30 березня, у Білорусі виявлено 94 випадки захворювання коронавірусом, 32 з них вилікувалися. Смертельних випадків не зафіксовано.



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