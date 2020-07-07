Зірковий квотербек Патрік Махоумс підписав 10-річний контракт із клубом американського футболу "Канзас-Сіті Чіфс". Його заробіток за ці роки складатиме від 477 до 503 мільйонів доларів.

Про новобранця у команді повідомляє офіційний сайт клубу. За угодою Махоумс до 2031 року заробить більше, наприклад, ніж бюджет міста Дніпро (13 мільярдів гривень) за 2020 рік. Варто побачити: Відправив у нокаут: бейсболіст потрапив м'ячем у обличчя та поклав партнера на землю – відео Раніше такі контракти були лише в бейсболі. Але зірковий спортсмен американського футболу переплюнув усі рекорди. Що відомо про зіркового Патріка Махоумса У молодому віці він вже очолив рейтинги всіх гравців FBS дивізіону I NCAA у декількох категоріях, включаючи пройдені ярди (5 052 ярдів) та 53 тачдауни.

Махоумс став єдиним захисником в історії, який за сезон викинув понад 5000 ярдів граючи за коледж та у НФЛ.

Його виступ у першому сезоні на позиції стартера був успішним. Він був названий Pro Bowl, First Team All-Pro та переміг у званні найкращого гравця NFL.

Махоумс – один із чотирьох афроамериканців, які виграли нагороду AP MVP. Під час плей-офф у сезоні 2019/20 Махомес привів команду до перемоги у Super Bowl LIV.

Махоумс був нагороджений найціннішим гравцем Суперкубка, став другим афроамериканцем, який виграв нагороду після Дуга Вільямса.

Також став другим наймолодшим захисником (24 роки і 138 днів) у історії після Бена Ретлісбергера (23 роки і 320 днів), який виграв Суперкубок. Найдовші паси Патріка Махоумса дивіться відео: